CIA Direktörü'nün Kaşıkçı Raporu ABD'yi Karıştırdı: Çılgın Ve Tehlikeli

CIA Direktörü Haspel, ABD Senatosunu Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bilgilendirdi. Haspel'in katıldığı oturumun ardından ABD'li senatörlerden peş peşe çarpıcı açıklamalar geldi.

"ABD, KAŞIKÇI CİNAYETİNE GÜÇLÜ BİR YANIT VERMELİ"

Demokrat senatör Menendez, "ABD, Yemen'deki savaşa ve Kaşıkçı cinayetine güçlü bir yanıt vermeli. ABD, Suudilere net ve tartışmasız bir mesaj göndermeli. Mevcut olanlardan öte yaptırımlara bu mesajı gönderecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi senatör Shelby tarafından yapılan açıklamada ise, "Bilgilendirme, ABD'deki hiç kimsenin onaylayamayacağı cinayet hakkındaki düşüncelerimizin bir çoğunu doğruladı" dedi.

"VELİAHT PRENS ÇILGIN VE TEHLİKELİ"

Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden biri olan Lindsay Graham tarafından yapılan açıklamada ise, "CIA bilgilendirmesi sonrasında Kaşıkçı cinayetinin Veliaht Prens'in bilgisi olmadan gerçekleşmediğine eminim. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetinin suç ortağıydı. Veliaht Prens çılgın ve tehlikeli. Senato'daki meslektaşlarımla Suudi Veliaht Prensin cinayetin suç ortağı olduğu yönünde bir açıklama üzerinde çalışacağım. Suudi Arabistan'a silah satışını destekleyemem. Cinayetin içinde yer alanlara karşı Magnitsky Yasası uygulamaya sokulmalı. Trump yönetimi Veliah Prens'le ilgili kanıtları görmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

"CİNAYET EMRİNİ VELİAHT PRENS'İN VERDİĞİNE DAİR HİÇBİR ŞÜPHEM YOK"

Bir diğer Cumhuriyetçi senatör olan Corker ise, "Cinayet emrini Veliaht Prensin verdiğine dair hiçbir şüphem yok. Bunun bir bedeli olmalı. Trump ayağa kalkmalı ve birkaç gün içerisinde ABD'nin cinayeti bağışlamayacağını açıklamalı. Aksi takdirde Kongre harekete geçmeli" şeklinde konuştu.