CIA Direktörü, Senatörleri Kaşıkçı Konusunda Bilgilendirecek

NEW ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı
(CIA) Direktörü Gina Haspel'in Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayeti hakkında salı günü ABD Senatosunu bilgilendiriceği belirtildi.
Amerikan Wall Street Journal
'ın konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Haspel, salı sabahı senatörlere, CIA'in Kaşıkçı cinayeti hakkında elde ettiği bilgiler hakkında bilgi verecek.
ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis
geçen hafta ABD Kongresinde, Yemen
ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik brifing vermişti.
Brifingde, CIA Direktörü Haspel'in olmaması hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörlerden tepki çekmişti. Washington Post
gazeteci, CIA'in Cemal Kaşıkçı cinayetinin öldürülmesi emrini Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını iddia etmişti.
Cemal Kaşıkçı,Amerika Birleşik Devletleri
04 Aralık 2018 Salı 00:50