20 Kasım 2018, 16:17

CIA'in Kaşıkçı Raporu Öncesi Üst Düzey İddia: "Emri Prensin Verdiği Gün Gibi Ortada"

CIA

Uluslararası yayın yapan bir haber kuruluşu üst düzey bir devlet yetkilisine dayandırdığı haberde, bugün yayınlanması beklenen ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) raporunda Cemal Kaşıkçı’nın ölüm emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından verildiği bilgisinin yer aldığını...

Uluslararası yayın yapan bir haber kuruluşu üst düzey bir devlet yetkilisine dayandırdığı haberde, bugün yayınlanması beklenen ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) raporunda Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından verildiği bilgisinin yer aldığını iddia etti.

Uluslararası yayın yapan ABC haber kanalı, ABD hükümeti içindeki üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bugün yayınlaması beklenen raporda Kaşıkçı'nın ölüm emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından verildi bilgisinin yer aldığını iddia etti. Haberde ismi paylaşılmayan yetkilinin Kaşıkçı'nın öldürülme emrinin Veliaht Prens Selman tarafından verildiğinin 'gün gibi ortada olduğunu' belirterek, "Liderliğin karıştığına dair baskın bir fikir birliği var. Devletin içinde kimse bunu tartışmıyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı. - WASHINGTON
20 Kasım 2018 Salı 16:17



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