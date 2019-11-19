CIA, İran'daki benzin zammı protestolarını canlı haritadan takip ediyor

İran'da benzin fiyatlarına yüzde 300 zam yapıldı. Zam kararı, halkı sokaklara döndü. Kısa süre içerisinde protestolar yerini çatışmalara bıraktı. Sokakları savaş alanına çeviren İranlılar, devlet kurumlarını da hedef almaya başladı. Merkez Bankası dahil birçok devlet kurumuna molotoflu saldırılar başladı, yangınlar çıktı.

CIA, CANLI HARİTA ÜZERİNDEN EYLEMLERİ TAKİP EDİYOR

Amerika ise İran'daki olayların büyümesinden memnun. Beyaz Saray, açık bir şekilde protestocuların yanında olduğunu açıkladı, desteğini gizlemedi.

CIA ülkedeki olaylara ilişkin canlı bir harita düzenledi. Haritada pembe işaretlenen noktalarda, protestolar devam ediyor. Turuncu noktalarda ise devlet kurumları ateş verildi.

NE OLMUŞTU?

İran'da devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş), bin 500 tümene yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene çıkartılmıştı.

Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Geçsaran, Sircan, Bender Abbas, İsfahan ve Şiraz kentlerinde halk, benzine yapılan zamma karşı gösteriler düzenlemişti. Cuma günü başlayan ve ülke geneline yayılan benzin zammı gösterilerinde çıkan olaylarda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

200'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aylık benzin alımlarında ilk 60 litreye yüzde 50, bu kotayı aşan alımlara ise yüzde 200 zam getirilmesinin ardından Cuma günü ülkenin pek çok şehrinde halk sokaklara inerek protesto gösterileri düzenlemeye başlamış, göstericiler araçlarıyla pek çok yolu kapatmış, banka ve kamu binalarını ateşe vermişti. İranlı yetkililer, protestoların ilk 3 gününde 200'den fazla kişiyi gözaltına aldıklarını açıklamıştı.

TEPKİ ÇEKEN ZAMMI SAVUNDU

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, onlarca kentte patlak veren benzin zammı protestolarıyla ilgili sessizliğini bozdu. İlk kez konuşan Hamaney, İran halkının gösterilere katılmadığını, devrim karşıtları ve İran düşmanlarını işaret ederek açık açık onları suçladı. Hamaney, yapılan zamma destek verdiğini açıklamıştı.