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Ciara Fırtınası İngiltere'de sele neden oldu

Avrupa'nın batısında etkili olan Ciara Fırtınası, İngiltere'de şiddetli yağış nedeniyle sele neden oldu.

09.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:23Ciara Fırtınası İngiltere'de sele neden oldu
'nın batısında etkili olan Fırtınası, 'de şiddetli yağış nedeniyle sele neden oldu.

Avrupa'nın batısında etkisini sürdüren Ciara Fırtınası, hayatı durma noktasına getirdi. İngiltere, şiddetli yağışlar nedeniyle sele teslim olurken, 137 bin kişinin de elektrik kesintilerinden etkilendiği bildirildi. Ülke genelinde uçuşlar iptal edilirken, yolculara yüksek risk dolayısıyla seyahat etmemeleri tavsiye edildi. Uçuşların yanı sıra deniz, kara ve tren yollarındaki ulaşımlarda da aksaklıklar yaşandı. Hava koşulları muhalefeti nedeniyle aktiviteleri de iptal edilirken, Premier Lig'deki Machester City ve West Ham maçı da iptal edildi.

Öte yandan Galler, saatte 149 km hızla esen, tarihinin en şiddetli rüzgarıyla karşı karşıya kalırken rüzgarın hayati tehlike oluşturabileceği anlamına gelen koyu sarı uyarı alarmı verildi. - LONDRA

İngiltere, Avrupa, Ciara, Güncel

Kaynak: İHA

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