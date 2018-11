Cıarb Genel Sekreteri Abrahams'dan Buü Ziyareti

27 Kasım 2018 Salı 20:28



Uluslararası Tahkim Kurulu (CIArb) Genel Sekreteri Anthony Abrahams, Bursa Uludağ Üniversitesini ziyaret ederek yüksek lisans öğrencilerinin dersine girdi.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (Alternative Dispute Resolution, ADR) adıyla açılan yüksek lisans programına destek vermek ve bu alanda eğitim alan öğrencileri bilgilendirmek isteyen Abrahams, üniversiteyi ziyaret etti.Öğrencilerle bir araya gelen Abrahams, mini bir de seminer gerçekleştirdi. Politik, kültürel ve sosyal tarih konularında konuşma gerçekleştiren Abrahams, üniversite bünyesinde açılan programın kendisini ve kurumunu son derece memnun ettiğini ifade etti. Öğrencilerin sorularını cevaplayan Abrahams, Türkiye 'de ilk kez bir üniversite bünyesinde hayata geçiren programın arabuluculuk ve tahkim alanında ciddi kazanımlar sağlayacağını vurguladı.Türkiye'de ilk kez kurs olarak verilmeye başlayan ADR eğitimlerinin eylül ayında yüksek lisans programına dönüştürülmesinin büyük bir başarı olduğunun altını çizen Abrahams, "Bu durum hem CIArb hem de Uludağ Üniversitesi için bir dönüm noktasıydı ve bu 18 aylık işbirliğinin ve sıkı çalışmanın doruk noktası oldu. Ayrıca iki kuruluş ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) arasında gelişen yakın ilişkiyi kutlamak için bir fırsat sunuyor. CIArb olarak dinamik ve ileriye dönük bir şehir olan Bursa'yla birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. İlk grup öğrencilerine çalışmalarında şans diliyoruz ve 2019'da mezuniyetlerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu girişimle, Türkiye ADR'ye ciddi katkıda bulunuyor ve master programının dünya çapında yaygınlaştırılması için daha geniş bir fırsat sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.CIArb Yönetim Kurulu Üyesi Av. Bennar Aydoğdu da programın amacının yerel ve ulusal alanda özellikte ticari hayatta tarafların karşılaştığı uyuşmazlıkları çözüme kavuşturacak nitelikli uzmanlar yetiştirmek olduğunu aktardı. Programın müfredatının Uludağ Üniversitesi ve Chartered Institute of Arbitrators tarafından oluşturulduğunu anımsatan Aydoğdu, şu ifadeleri kullandı:"Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamanın da eğitimimizin bir parçası halini alması sağlanmıştır. Alternatif uyuşmazlık çözümü bilincinin artmasına gönül veren ve alanında uzman hukukçu ve akademisyenlerin eğitmen olarak yer aldığı programda gerek hukuk gerekse diğer alanlardan mezun olmuş adaylar programa kabul edilmiştir. Ülkemizde özel olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yolları alanına adanmış yüksek lisans düzeyinde bir akademik programın Chartered Institute of Arbitrators ve BTSO TAM işbirliğinde ilk defa Uludağ Üniversitesibünyesinde açılmış olması ülkemiz açısından bir dönüm noktası olup Bursa'mızın ADR alanına yaptığı önemli bir katkıdır."Program Başkanı ve BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce ise programla Türkiye'deki adalet reformuna katkı sağlamayı amaçladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:"Ülkemiz için gerek kamu gerekse özel sektörde hızla büyüyen bu alanda nitelikli uzman bireylerin yetiştirilmesine duyulan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Bu noktada ADR taraflar arasında anlaşmazlık yaşanması halinde, bu hususun giderilmesi ve tarafların karşılıklı olarak üzerinde anlaştıkları ve kabul ettikleri çözüm ya da çözümleri bulmaya yardımcı bir süreçtir. Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayan mezunlarımız dünya çapında ADR alanında faaliyet gösteren uygulayıcıları temsil eden ve bu konuda önde gelen bir mesleki birlik olan Birleşik Hakemler Kurumu (Chartered Institute of Arbitrators, CIArb) üyeliğine direkt olarak alınmaya hak kazanacaklardır."