ÇİB / Aslan: Çelikte Çin'in geri kalacağı pazarlarda talebi Türkiye karşılayabilir

Çin'in etki alanı olarak nitelendirebilecek Güneydoğu Asya bölgesine ihracatı azaldığında Türkiye 'nin söz konusu bölgeye ihracatının dönemsel olarak arttığına dikkat çeken Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, "Nitekim son dönemde Türk çelik sektörünün Güneydoğu Asya Bölgesi'ne ihracatında önemli artış yaşandı. Coronavirüs ünün yarattığı etki ile Çin'in çelik sektörü nezdinde aktif olduğu pazarlarda payının düşmesi muhtemeldir. Bu durum Türkiye için avantaj oluşturabilir." dedi.

Aslan, Çin'de yayılmaya başlayan coronavirüsün çelik sektörüne olası etkileriyle ilgili açıklama yaptı.

Çin'in dünya çelik sektörünün en büyük oyuncusu olduğunu belirten Aslan, coronavirüs salgını sebebiyle yeni yıl tatilinin 2 Şubat tarihine kadar uzatıldığını, buna ek olarak da Çin'in birçok eyaletinde faaliyet gösteren firmaların 9 Şubat'a kadar kapalı olacağına ilişkin açıklamalar yapıldığını hatırlattı. Aslan, bu gelişmelere istinaden Çin'de üretim, tüketim ve ihracata yönelik düşüşlerin görülmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Çin'in 2019 yılında yüzde 8.3'lük artış ile 1 milyar tona yakın seviyede sıvı çelik üretimi gerçekleştirdiğini ifade eden Aslan: "Buna karşılık Çin çelik ihracatında son altı yılın en düşük performansını gösterdi ve üretimini daha çok ülke içinde gerçekleştirdiği yatırımlarında kullandı. Çin'in geçmiş yıllarda olduğu gibi agresif bir ihracat politikası yürütememesinin nedeni ihracat pazarlarında karşı karşıya kaldığı ilave vergilerin dışında navlun maliyetinin de yüksek olmasıdır. Ancak buna rağmen Çin hala dünyanın en büyük çelik üreticisi, tüketicisi ve de ihracatçısı konumundadır."

Türk çelik sektörünün ürün kalitesi, rekabetçi fiyatı ve coğrafi konum avantajı nedeniyle talebe hızlı yanıt verebilmesi bakımından dünyanın hemen hemen her ülkesi tarafından tercih edildiğini vurgulayan Aslan, şöyle devam etti: "Bu bakımdan Çin'in virüs sebebiyle geri planda kalabileceği pazarlardaki talepleri Türk çelik sektörünün karşılaması mümkündür. Coronavirüs salgını etkisiyle Çin'in çelik ihracatında yaşanabilecek olası bir düşüşün sektörümüze etkisinin zaman içerisinde ortaya çıkabileceğini düşünmekle birlikte ihracatımıza önemli bir katkısının olacağını öngörmüyoruz."