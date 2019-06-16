16.06.2019 23:37
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"Cibali Karakolu" Açıkhava Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluştu

"Cibali Karakolu" Açıkhava Sahnesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen "Cibali Karakolu" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen "Cibali Karakolu" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.
Henri Keroul ve Albert Barre'in yazdığı oyunun gösterimi, "Yaz Oyunları" kapsamında Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde yapıldı.
Nedret Denizhan'ın yönettiği "Cibali Karakolu", gelenekselleşen "Yaz Oyunları"nın bu yılki son oyunu oldu.
Oyunda, kadın-erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik gibi konular işleniyor.
Yaklaşık 3 saat süren iki perdelik oyunda; Begüm Yazıcıoğlu, Berrin Koper, Cem Uras, Derya Kurtuluş Oktar, Doğan Altınel, Eylül Soğukçay, Hülya Arslan, İbrahim Ulutaş, Murat Bavli, Murat Derya Kılıç, Naci Taşdöğen, Şehnaz Bölen Taftali, Tarık Şerbetçioğlu, Tuğçe Açıkgöz ve Zihni Göktay rol alıyor.
Açıkhava "Yaz Oyunları"nda daha önce "Felatun Bey ile Rakım Efendi", "Bizim Aile" ve "Amanvermez Avni" oyunları seyirciyle buluşmuştu.
Kaynak: AA
Cemil Topuzlu, Şehir Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

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