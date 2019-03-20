Cibali Sohbetleri Devam Ediyor

Cibali Sohbetleri, Mart ayında Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Eser Selen ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi Direktörü Mary LouO'Neil'ı konuk ediyor.26 Mart Salı günü 16:00'da düzenlenecek sohbette, Cibali-Tekel Tütün ve Sigara Fabrikası'nda Çalışmış Kadınların Deneyimleri konusu ele alınacak.

Cibali Tekel Tütün ve Sigara Fabrikası'nda çalışmış kadınların iş ve gündelik yaşam deneyimlerini belgeleyen sözlü tarih çalışmasının konusu, Türkiye'de kadın iş gücünün görünmezliği ve Cibali Tekel Tütün ve Sigara Fabrikası'nda çalışarak, bu mekânı var eden kadınların emekleri olacak.

Ana hedefi kadınların hikayelerini, mekânın tarihsel önemi ile birleştirerek sunmak olan çalışma, çeşitli alanlardan araştırmacılara bilgi-belge ve uluslararası kadın hareketine katkı sağlayarak fabrikada çalışmış kadınların hikayelerini de gün ışığına çıkaracak.

*Etkinlik ücretsiz ve herkesin katılımına açıktır.

Rezan Has Müzesi Cibali Sigara ve Tütün Fabrikası Eserleri Koleksiyonu

Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası'nda kullanılan makinaların, eşyaların, belgelerin ve fotoğrafların ait oldukları yere dönebilmeleri adına 2005 yılında başlayan mücadele 2008 yılında sonuçlandı ve eserler İslam ve Bilim Teknolojileri Müzesi envanterine kaydedildikten sonar Rezan Has Müzesi'ne geçici sure ile devredildi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin endüstriyel, ekonomik, siyasal, sosyo-kültürel tarihine tanıklık etme olanağı sunan bu koleksiyon, Cibali Tütün Fabrikası'nın Türkiye emek tarihindeki yerini, özellikle de kadının iş gücüne verdiği katkı ve emeği de ortaya koyuyor.

100 yılı aşkın tarihinde gerek birimleri gerek çalışanları ile ülkenin ekonomik ve toplumsal değişim sürecinde hatırı sayılır katkıları olan Önemli ve dinamik bir mekânın öyküsünü aktaran bu serge aynı zamanda, yaşadığımız kentsel dönüşüm sürecinin toplumsal hafızamızdan neleri tamamen silip, neleri kökten değiştirdiğini de bir kez daha hatırlatıyor.

Kaynak: Bültenler