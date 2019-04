Cıbıltepe'de Baharda Kayak Keyfi

Kaynak: AA

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayakseverler bahar ayında kayak yaptı.İlkbahar mevsiminin ikinci ayı olan nisana rağmen kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sarıkamış'ta, bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı yüzünden ilçe merkezi ve 2368 rakımlı Handere Geçidi'nin yanı sıra yöredeki sarıçam ormanları beyaz gelinliğini giydi.Bahardaki karın doyumsuz manzaralar sunduğu 2634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bu durumu fırsata dönüştüren kayak tutkunları, kayak ve snowboard ile kar motoru ile ormanlar arasında gezinti yapmanın keyfini yaşadı.Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Mehmet Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün 3 Nisan, bırakın Türkiye'yi, dünyanın çoğu yerinde kar yokken, kayak yapılmıyorken Sarıkamış'ta şu an en az bir metre kar var ve pistler muntazam. Bu, nisan ayında bulunmaz bir şey, bütün kayak severleri kayak keyfini yaşamaya davet ediyorum." dedi.Snowboard tutkunu Yusuf Kara da baharda kayak yapmanın ayrı bir zevk olduğunu ifade ederek, "Sarıkamış'ta bu sene snowboard'ın tadına vardık. Çok sevdik burayı, şu an nisandayız ama her yerde kar var. Sanki ocak, şubat ayındaymış gibi snowboard yapmaya devam ediyoruz. Herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz." diye konuştu.Kar motoru ile sarıçamlar arasında kar keyfi yaşayan Onur Emre Sezik, "Nisan ayında mükemmel kar var, kar motoruyla gezerek bunun keyfini yaşıyoruz. Şu anda pistlerimiz çok güzel, kayak yapan da motorla gezen de var." ifadesini kullandı.Kar yağışı yüzünden ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Handere Geçidi'nde bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.