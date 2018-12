Cıbıltepe'de Kayak Sezonu Açıldı

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:25



Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe'de kayak sezonu düzenlenen törenle açıldı.Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Cıbıltepe'de son yağışlar ile kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.Bölgenin yeterli kar yağışı alması dolayısıyla 2018-2019 kayak sezonunun açılışı yapıldı.Halk ozanlarının atışma yaptığı açılışta, Kafkas halk oyunları ekibi de gösteri sundu.Kars Valisi Türker Öksüz, açılışta yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ın, gökyüzünün mavisi, sarıçam ormanlarının yeşili ve kristal kar örtüsüyle bütünleşen tarihi kültürü ve eşsiz doğasıyla dünyanın ve Türkiye'nin cennet köşelerinden birisi olduğunu söyledi."Cıbıltepe her türlü kış sporuna uygun"Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki sarıçam ormanlarında kristal karın ayrı bir güzellik sunduğunu anımsatan Öksüz, "Cıbıltepe, saatte 4 bin 600 kişi taşıma kapasiteli 4 otomatik geçiş sistem özellikli dijital turnikeli telesiyej sistemiyle her türlü kış sporuna uygundur." dedi.Öksüz, Sarıkamış'a ulaşımın da rahatlıkla sağlandığını ifade ederek, "İstanbul, İzmir ve Ankara'dan yapılan uçak seferleriyle Sarıkamış'a gelmek istediğinizde, uçağınızın hareketinden yaklaşık 2 saat sonra Sarıkamış'ın büyülü atmosferinde, kristal kar eşliğinde kızakla kayıp, kayak ve snowboard yapabilirsiniz." diye konuştu.Cıbıltepe'nin önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını vurgulayan Öksüz, "Her geçen gün ve yıl kendini yenileyip önemini artıran kayak merkezi, bir yandan kayakseverleri ağırlarken diğer taraftan yerel, ulusal ve uluslararası spor yarışmalarına ev sahipliği yapmaya, kayaksever ve sporseverleri ağırlamaya devam etmektedir. 4-12 Şubat 2019 tarihlerinde Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası Sarıkamış'ta yapılacaktır." ifadesini kullandı.Ankara'dan Kars'a gelen Hilal Kurt ise kayak merkezini çok beğendiklerini vurgulayarak "Kars'ta kayak merkezine geldik, çok güzel. Herkese burayı tavsiye ediyorum, kesinlikle burayı gelip görün. Çok güzel bir deneyim." dedi."Kayak pistleri çok kaliteli"Atlı kızakçı Özkan Çamlı da bereketli bir sezon beklediklerini dile getirerek "Kayak sezonu bugün açıldı, hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Atlı kızaklarla misafirlerimizi ormanın içerisinde gezdiriyoruz. Ekmek paramızı atlı kızaklarla kazanıyoruz." dedi.Hatay'dan Kars'a gelen Seyran Kılıç da "Kayak sezonunun açılmasını bekliyordum, ortam çok güzel, kayak pistleri çok kaliteli, zaten sarıçam ormanlarının güzelliği bizi cezbediyor. Konaklama imkanları, telesiyejleri, kiralama yerleri çok uygun. Severek geliyoruz ve her sene gelmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.Açılışın ardından çok sayıda vatandaş ve sporcu kayak merkezindeki pistlere akın etti. Bazı aileler çocuklarıyla kızaklarla kayarak keyifli anlar yaşadı.Cıbıltepe, toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan 8 slalom, 1 snowboard pisti ile kayakseverlere hizmet veriyor.