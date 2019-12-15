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Cıbıltepe'de kızak keyfi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan, sarıçamlar ve kristal kar ile ünlü Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde vatandaşlar kızak keyfi yaşadı.

15.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:18Cıbıltepe'de kızak keyfi
'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan, sarıçamlar ve kristal kar ile ünlü Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde vatandaşlar kızak keyfi yaşadı.
Kayak merkezinde aralıklarla yağan kar yağışının ardından 2. etap pistlerde kar kalınlığı 30 santimetre olarak ölçüldü. Kayak için yeterli kar olmaması nedeniyle vatandaşlar çocuklarıyla birlikte kızak keyfi yaptı.
Cahit Yeşertaner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış Kayak Merkezi'ni ve Kars'ı görmek için geldiklerini belirterek, "Avustralya'dan eşim ve çocuğumla geldik. Çünkü Avustralya da kar görmek kısmet değil. Oralarda kar görmek zor." dedi.
Yeşertaner, Sarıkamış'ın doğasının ayrı bir güzel olduğunu ifade ederek, "Eşim ve çocuğuma, 'Gelin sizi Türkiye'ye götüreyim doğru düzgün kar görün insanların sıcaklığını hissedin' dedim. Sarıkamış'ın ününü hep duyduk. Bu sene umduğumuz karı göremedik. İnşallah daha iyi olur. Ama çok güzel, doğa içinde vakit geçiriyoruz. Çocuğum mutlu çünkü kızak kayıyor." diye konuştu.
Cahit Yeşertaner'in eşi Karen Yeşertaner de güzel bir an yaşadıklarını dile getirerek, "Buralar çok güzel. Kayak merkezi, sarıçam ormanları, kar ve insanlar çok güzel." ifadesini kullandı.
Çocuklar, aileriyle birlikte kızak kaydı, kar üzerinde oyun oynadı.

Kayak Merkezi, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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