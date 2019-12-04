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Cıbıltepe'de test kayağı yapıldı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde test kayağı yapıldı.

04.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:37Cıbıltepe'de test kayağı yapıldı
'nin önemli kayak merkezlerinden Kars'ın ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde test kayağı yapıldı.
Sarıçam ormanları arasında kristal karı, uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Cıbıltepe'de son günlerde etkili olan yağışlarla kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.
Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği üyeleri, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cıbıltepe'nin 2. etap pistlerinde kayak ve snowboard yaparak kar durumunu test etti.
Dernek başkanı Tarkan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezi olarak sezona iddialı hazırlandıklarını söyledi.
Pistleri kontrol etmek amacıyla deneme kayağı yaptıklarını anlatan Usta, "İnşallah 10 gün içerisinde kayak merkezi tüm kayakseverlere hizmet edecek şekilde kar kalınlığına kavuşur. Herkesi, yenilenmiş tesisi ve daha profesyonel hocalarıyla en güzel hizmeti vereceğimiz, Türkiye'nin en güvenli kayak merkezlerinden biri olan Sarıkamış'a bekliyoruz." diye konuştu.
Kayak merkezinde hizmet veren otelin genel müdürü Kemal Sönmez de kar yağışını sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Pistler gayet güzel durumda, önümüzdeki günlerde de yoğun kar yağışı bekliyoruz. Kayak hocalarının verdiği bilgiye göre kısa süre sonra sezona hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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