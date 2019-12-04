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Cıbıltepe'de test kayağı yapılmaya başlandı - KARS

Kayak merkezinden genel görüntü Kayak kayanlardan görüntüler Dernek başkanı,bir kayak hocası ve otel genel müdürü ile röportaj Pistelerden görüntüler Cıbıltepe'de test kayağı yapıldı Sarıçam ormanları arasında kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin gözdesi Cıbıltepe, yeni...

04.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:18
Kayak merkezinden genel görüntü
Kayak kayanlardan görüntüler
Dernek başkanı,bir kayak hocası ve otel genel müdürü ile röportaj
Pistelerden görüntüler Cıbıltepe'de test kayağı yapıldı
ormanları arasında kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin gözdesi Cıbıltepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında usta kayakçılar tarafından test edildi
KARS - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden 'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde test kayağı yapıldı.
Sarıçam ormanları arasında kristal karı, uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Cıbıltepe'de son günlerde etkili olan yağışlarla kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.
Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği üyeleri, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cıbıltepe'nin 2. etap pistlerinde kayak ve snowboard yaparak kar durumunu test etti.
Dernek başkanı Tarkan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezi olarak sezona iddialı hazırlandıklarını söyledi.
Pistleri kontrol etmek amacıyla deneme kayağı yaptıklarını anlatan Usta, "İnşallah 10 gün içerisinde kayak merkezi tüm kayakseverlere hizmet edecek şekilde kar kalınlığına kavuşur. Herkesi, yenilenmiş tesisi ve daha profesyonel hocalarıyla en güzel hizmeti vereceğimiz, Türkiye'nin en güvenli kayak merkezlerinden biri olan Sarıkamış'a bekliyoruz." diye konuştu.
Kayak merkezinde hizmet veren otelin genel müdürü Kemal Sönmez de kar yağışını sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Pistler gayet güzel durumda, önümüzdeki günlerde de yoğun kar yağışı bekliyoruz. Kayak hocalarının verdiği bilgiye göre kısa süre sonra sezona hazır olacağız." ifadelerini kullandı.
Cıbıltepe'de test kayağı yapılmaya başlandı - KARS

Sarıçam, Kars, Güncel

Kaynak: AA


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