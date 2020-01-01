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Cıbıltepe'de yeni yıl coşkusu

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde yeni yıl coşkusu yaşandı.

01.01.2020 00:54 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:15 Cıbıltepe'de yeni yıl coşkusu
'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Cıbıltepe Kayak Merkezinde yeni yıl coşkusu yaşandı.
Sarıçam ormanları arasında kristal karı, uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Cıbıltepe'de vatandaşlar, yeni yıla havai fişek eşliğinde kar üstünde dans ederek girdi.
Yılbaşı etkinliklerinin yapıldığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki turistler, Kafkas Halk Oyunları gösterileriyle de keyifli anlar yaşadı.
Kayak eğitmeni Mustafa Nar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıla Cıbıltepe'de girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Yeni yılın herkese barış huzur mutluluk, bol kazanç getirmesini diliyoruz. Kristal karlar diyarı Sarıkamış'tan 2020'ye merhaba dedik, herkesi bekliyoruz." dedi.

Sarıkamış, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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