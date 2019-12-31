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Cıbıltepe Kayak Merkezi cıvıl cıvıl

Yerli ve yabancı turistler, yeni yıl öncesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

31.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:45
Yerli ve yabancı turistler, yeni yıl öncesi 'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.
Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin pistlerini dolduran kayakseverler, kayak, kızak ve snowboard yapmanın keyfini yaşıyor.
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hizmet veren Ekinata Grand Toprak Hotel Genel Müdürü Özgür Babayiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ile yoğun rezervasyon talebi aldıklarını söyledi.
Yeni yıl ve kar yağışının bölgeye heyecan getirdiğini ifade eden Babayiğit, şöyle konuştu:
"Yılbaşının gelmesiyle otelimizde doluluk oranı yüzde 70 iken yüzde 100'e ulaştı. Yoğun rezervasyon alıyoruz ancak misafirlerimizi kırmıyoruz ve diğer otellerimize de yönlendirerek yardımcı oluyoruz. Çok şükür kar yağmasıyla sezona bomba gibi başladık. İstanbul, İzmir, Ankara'dan gelen misafirlerimiz yoğunlukta ama biz Türkiye'nin her yerinden kayakseverleri bekliyoruz."
Kayak eğitmeni Yavuz Özbey de sezonun başlamasıyla yeni yıla girerken otellerin, pistlerin dolduğunu belirtti.
Özbey, "Daha fazla kara alışkın olduğumuz için bu kar bizi biraz tedirgin etti ama sonuçta kar yağdı ve kayabiliyoruz. Yeni yıl için zannediyorum ki çok daha iyi kar ortamı olacak çünkü kar yağışı devam ediyor. Sanırım gelen misafirlerimiz son derece memnun kalacaklar." diye konuştu.
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Cıbıltepe Kayak Merkezi, Kars, Güncel

Kaynak: AA


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