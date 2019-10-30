Haberler » Güncel » Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

30.10.2019 12:48
Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.
Sarıkamış'ta etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Ağbaba dağları ile kış turizminin adreslerinden Cıbıltepe'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi beyaza büründü.
Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsimin ilk karının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.
Kar yağışının gece saatlerinde etkili olduğunu ifade eden Sönmez, "Zirveye kar yağdığını gördük. Bu demektir ki iyi, güzel bol karlı bir sezon bizi bekliyor. Mekanik tesisler ve oteller olarak son hazırlıklarımızı yapıyoruz. İyi bir kış sezonu bizi bekliyor. Kayakseverler, doğaseverler hazırlıklarını şimdiden yapsınlar." dedi.
Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:01 HIMSS'19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
15:00 Kato Dağı eteklerinde Şehitler Anıtı ve Çeşmesi yapıldı
14:59 Şampiyonanın ikinci gününe Rusya damga vurdu!
14:52 Hakkari 35 yıldır türk bayrağı dalgalandıran yüksekovalı, kabul töreninde
14:52 Yanan evlerinin enkazında para ve altın aradılar
14:52 Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
14:52 Elazığ tarihi köprüde heyelan sonrası çökme
30.10.2019 15:03:28