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Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne yapılan telesiyejin açılışı gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Birilerinin istemez tavırlarına karşı, onlara inat üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz.

04.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 04.01.2020 19:44
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Birilerinin istemez tavırlarına karşı, onlara inat üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz." dedi.
Harekatı'nın 105. yılı etkinlikleri dolayısıyla Kars'ta bulunan Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, 6 kişilik koltuklarıyla saatte 3 bin kişi taşıma kapasitesine sahip, yaklaşık 42 milyon liraya mal olan telesiyejin açılışını gerçekleştirdi.
Bakan Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, tüm şehitlere rahmet diledi.
Merkezde yeni açılan tesisin hayırlı olması temennisinde bulunan Kasapoğlu, şöyle konuştu:
"Birilerinin istemez tavırlarına karşı, onlara inat üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Bu törenlerimiz, açılışlarımız, temel atmalarımıza bunlara inat devam edeceğiz. Açacağız, üreteceğiz, tıpkı bugün olduğu gibi. Bizler de tıpkı ecdadımızın geçmişte üretkenliğiyle, adaletiyle, şefkatiyle, merhametiyle tüm dünyaya örnek olduğu gibi, onların torunları olarak yine örnek, model olan, adaletiyle, merhametiyle, şefkatiyle yarınlara yürüyen nesiller olarak devam edeceğiz. Gençlerimiz en büyük varlığımız, teminatımız, her şey onlar için. Yarın da onlarla bu kutsal yürüyüşte omuz omuza yürümek bizlere ayrı güç, heyecan verecek."
Kasapoğlu, Türkiye'nin son 18 yılda sporda önemli altyapıya kavuştuğunu anlatarak, "Cumhurbaşkanımızın, belediye başkanlığından itibaren sporla ilgili yatırımlarının, vizyonunun katkısı çok büyük. Onun sayesinde ülkemizin dört bir yanını, Sarıkamış'tan Edirne'ye kadar, doğusuyla batısıyla, kuzeyi güneyiyle pırlanta, inci tanesi gibi parlayan spor tesisleriyle donattık." dedi.
Bugün bu tesislerden birini açmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Kasapoğlu, "Bu tesis sayesinde saate 3 bin kişi taşınmış olacak. Önemli bir açılış, Sarıkamış'ın kış turizmi açısından çok önemli bir yeri var." ifadelerini kullandı.
"Benim için Sarıkamış da tutku olacak"
Bakan Pakdemirli de tesisin hayırlı olmasını dileyerek, "Karı kara çevirmemiz lazım, bunu da yapmaya en aday yerlerden birisi Sarıkamış. 11-12 yaşından beri kayak yapan bir insan olarak, dünyanın ve Türkiye'nin birçok kayak tesisini gördüm ve kayma imkanım oldu. Ancak Sarıkamış'ı ilk kez görme fırsatım oldu. Ama benim için Sarıkamış da bundan sonra bir tutku olacak." şeklinde konuştu.
Buradaki kar kalitesinin çok farklı olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Sarıkamış'ı mutlaka dünyanın önemli kayak merkezlerinden biri haline getirmemiz lazım." dedi.
Daha sonra, kurdele kesilerek telesiyej sisteminin açılışı yapıldı. Bakanlar Kasapoğlu ve Pakdemirli ile beraberindekiler, telesiyeje binerek Bayrak Tepe'ye çıktı.
Açılışa, Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve protokol üyeleri katıldı.
Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne yapılan telesiyejin açılışı gerçekleştirildi

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Mehmet Kasapoğlu, Sarıkamış, Güncel

Kaynak: AA


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