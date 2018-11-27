Cıbıltepe Yeni Kayak Sezonunda İddialı

HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye
'nin kış turizminde parlayan yıldızı haline gelen ve Kafkasların en iyi kayak merkezi olmayı hedefleyen Kars
'ın Sarıkamış
ilçesindeki Cıbıltepe'de, yeni sezon öncesi yerli ve yabancı turistlerin ağırlanması için tüm hazırlıklar tamamlandı. Sarıçam
ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi
ve bulunduğu bölgede etkili olan kar yağışı, turizmcileri heyecanlandırdı.
Kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı, çığ tehlikesinin olmaması sebebiyle kayak tutkunlarına önemli avantajlar sunan Cıbıltepe'de sezon öncesi tüm hazırlıklar yapıldı.
Telesiyej hattı ve pistleri temizlenip düzenlenerek kayakseverler için hazırlanan, tesislerin tamamı onarılan Cıbıltepe, kayak sezonunun resmen açılmasıyla yerli ve turistleri ağırlayacak.
"Sarıkamış'taki kar dünyanın en iyi karı"
Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy
, Cıbıltepe'nin, kar kalitesi ve pist bakımından dünyanın önemli kayak merkezlerinden olduğunu ifade ederek, "Pistlerimizde 50 santimetreye yakın kar bulunuyor. Gerçekten Sarıkamış'taki kar dünyanın en iyi karı. Kristal toz özelliğine sahip ve kayak için el elverişli kar. Hele bu kar Sarıçam ormanları içinde olursa kayağın keyfi daha da başka oluyor." dedi.
Toksoy, Cıbıltepe'nin sezona hazır olduğunu aktararak, "Bütün hazırlıklarımız yapılıyor, otelcilerimiz kendilerini yeniliyor, esnafımız kendini hazırlıyor. Sarıkamış Dağ AŞ'nin işlettiği pistlerimiz sezona hazır. Pistlerdeki mevcut telesiyejlerin bakım ve onarımı yapıldı." bilgisini paylaştı.
Cıbıltepe'nin yeni telesiyeji kayak sezonuna yetiştirilecek
Belediye Başkanı Toksoy, kayak merkezine yeni yapılan telesiyejin ocak ayında tamamlanmasının hedeflendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"4 telesiyejimiz, 8 pistimizin tamamı temizlenip düzenlenerek kışa hazırlandı, tesislerimizin onarımları yapıldı. Sezon öncesi tamamen kışa hazır vaziyette bekliyoruz. Cıbıltepe'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra milletvekillerimiz Ahmet Arslan
ve Yunus Kılıç
'ın desteğiyle yeni telesiyej yapılıyor. Bu telesiyejde altı kişi aynı anda oturabilecek. Telesiyej günün teknolojisine uygun yapılıyor."
Toksoy, belediye olarak da tüm altyapı çalışmalarını yapıp kayak sezonuna hazır hale geldiklerine dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Belediye olarak kışa hazır vaziyetteyiz, araç gereçlerimizi, personelimizi hazırladık. Misafirlerimize kayak merkezindeki altyapıda sıkıntı yaşatmamak, yollarımızı açık tutmak adına bütün hazırlıklarımızı yaptık. Otellere gelen misafirlerimizin rahat ve keyifli tatil geçirmesi için tüm gayretimizi sarf ediyoruz. Cıbıltepe, bölgenin en güzel kayak merkezlerinden biri ve Türkiye'nin kayak sporuna da hizmet edecek bütün altyapı ile pistlere sahip."
Yurt içi ve dışından kayak tutkunlarını yeni sezonda Sarıkamış'a beklediklerini ifade eden Toksoy, şunları dile getirdi:
"Bu sene Cıbıltepe'ye özellikle Rusya
'dan, Avrupa
'dan ve İran
'dan yoğun misafir bekliyoruz. Türkiye'deki kayakseverler de özellikle Sarıkamış'ı tercih ediyor. Misafirlerimiz buradaki kar kalitesini, kristal karın kayağa ne kadar keyif kattığını biliyor. O yüzden bu sene bu ülkelerden de kayakseverleri bekliyoruz. Kafkasların en iyi kayak merkezi olma konusunda iddialıyız ve bu konudaki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz."
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