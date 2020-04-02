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Cibuti Afrika'nın dijital merkezlerinden biri oluyor

Afrika Boynuzu'nun 1 milyon nüfuslu ülkesi Cibuti, hayata geçirdiği yeni projelerle kıtanın ve bölgenin yeni dijital merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

02.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:20
Cibuti Afrika'nın dijital merkezlerinden biri oluyor
Afrika Boynuzu'nun 1 milyon nüfuslu ülkesi Cibuti , hayata geçirdiği yeni projelerle kıtanın ve bölgenin yeni dijital merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.
New African dergisinin makalesine göre, 11 deniz altı internet kablosuna sahip ülke haziran ayında hizmete girecek ve 3 ülkeyi birbirine bağlayacak Cibuti Afrika Bölge Ekspresi (DARE 1) programıyla yeni dijital merkez haline gelecek.
Cibuti, Kenya ve Somali'yi birbirini bağlayacak DARE 1 hattı, aynı zamanda Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'ya da birbirine bağlayacak.
Şu anda 11 yerel ve uluslararası deniz altı bağlantısıyla kişi başına dünyanın en fazla bağlantıya sahip bölgesi olan Cibuti, Afrika Boynuzu'ndaki tek veri barındırma merkezine de ev sahipliği yapıyor.
Cibuti Veri Merkezi'nin, halihazırda müşterileri arasında ülkede üssü bulunan ABD ordusu, MTN, China Mobile ve Facebook da bulunuyor.
Hizmete girmesinin ardından DARE 1 projesinin ilerleyen yıllarda Afrika'nın doğu kıyılarından devam ederek Tanzanya ve Mozambik'e ulaşması planlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Cibuti, Afrika, Güncel
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