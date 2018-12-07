07 Aralık 2018, 15:39
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Cibuti'deki 2. Abdülhamid Han Camisi İbadete Açılmayı Bekliyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 2. Abdülhamid Han Camisi ve Külliyesi'ndeki inşa çalışmalarından görüntüler Caminin yapımı tamamlanan kısımlarından görüntüler Projeyi yürüten Siyahkalem İnşaat'ın Proje Yöneticisi Furkan Kazım Yüksel ile röportaj Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) Afrika Boynuzu ülkelerinden...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

2. Abdülhamid Han Camisi ve Külliyesi'ndeki inşa çalışmalarından görüntüler
Caminin yapımı tamamlanan kısımlarından görüntüler
Projeyi yürüten Siyahkalem İnşaat'ın Proje Yöneticisi Furkan Kazım Yüksel ile röportaj Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) Afrika Boynuzu ülkelerinden Cibuti'de yaptığı 2. Abdülhamid Han Camisi ve Külliyesi'nin inşasında sona gelindi.

Temeli 2015'te atılan ve ülkenin en büyük camisi olma özelliğini taşıyacak yapı, klasik Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyacak şekilde tasarlandı.

Projeyi yürüten Siyahkalem İnşaat'ın Proje Yöneticisi Furkan Kazım Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin tek seferde 5 bin kişinin ibadet etmesine imkan verecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Caminin bazı bölümlerinde Sultanahmet Camisi'nden ilham alındığını anlatan Yüksel, açılışın 2-3 ay içinde yapılmasının planlandığını ifade etti.

Yüksel, yapının Türkiye'den getirilen malzemelerle inşa edildiğini ve külliyede büyük bir eğitim alanı olacağını dile getirdi.

Osmanlı Sultanı adına yapılan ilk cami

İki minareli cami, Osmanlı Devleti'nden sonra Afrika'da bir Osmanlı Sultanı adına yaptırılan ilk cami olacak. Afrika,Kazım Yüksel,Han
07 Aralık 2018 Cuma 15:39