08.07.2019 13:18
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Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Houmed Anıtkabir'i ziyaret etti - ANKARA

Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed, resmi ziyaret için geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed, resmi ziyaret için geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.
Houmed ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Daha sonra Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Houmed, şunları yazdı:
"Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 20. yüzyılın tarihine iz bıraktı. Onun hayali gerçekleşti çünkü Türkiye, mirasçısı Ekselans Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönetilen güçlü bir ülke haline geldi. Nur içinde yatınız Ekselans Atatürk. Yaşasın Cibuti-Türkiye dostluğu." Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Houmed Anıtkabir'i ziyaret etti - ANKARA
Kaynak: AA
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