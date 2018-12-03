Cibuti Uluslararası Ticaret Fuarı Başladı

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:32



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:32

ADDIS Afrika pazarında büyümek ve kıtadaki ülkelerle ticari bağlarını geliştirmek isteyen Türk şirketleri, Cibuti'deki uluslarası ticaret fuarına ilgi gösterdi.Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh tarafından açılan 2'nci Cibuti Uluslararası Ticaret Fuarı 300'den fazla şirketin katılımıyla başladı.Açılışta konuşan Cibuti Ticaret Odası Başkanı Musa Dawaleh, bu yıl 2'ncisi düzenlenen fuara 5 kıtadan yatırımcıların katıldığını belirtti.Dawaleh, geçen seneki fuarda 200 yatırımcının yer aldığını, bu yıl katılımcı sayısının artığını ifade ederek, Türkiye'nin sadece Cibuti'de değil, tüm Afrika'da ticari faaliyetlerin ana aktörlerinden olduğunu vurguladı.AA muhabirine açıklamada bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Cibuti İş Konseyi Başkanı Tolga Çapraz, organizasyonun Türk şirketlerine duyurulmasının önemine dikkati çekti.Çapraz, yakında Türkiye'nin Cibuti'deki serbest ticaret bölgesinden faydalanacağını aktardı.Fuara katılan bir Türk yemeklik yağ firmasının Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Gök, doğu Afrika'da Cibuti, Etiyopya ve Uganda gibi ülkelerde satış yaptıklarını belirterek, fuara katılım amaçlarının daha fazla müşteri ile iletişim kurmak ve ağlarını genişletmek olduğunu ifade etti.Türkiye, Japonya, Fransa, Cibuti, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Somali, Kanada, Etiyopya ve Mısır gibi ülkelerden şirketlerin katıldığı fuar, 13 Aralık'a kadar devam edecek.