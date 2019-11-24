Haberler » Güncel » Çiçeği burnunda öğretmenler köy okulunu cıvıl cıvıl yaptı - Haber

Çiçeği burnunda öğretmenler köy okulunu cıvıl cıvıl yaptı

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Merdiven köyündeki okulda görev yapan ve mesleğe ilk adımı burada atan çiçeği burnundaki genç öğretmenler, okulu cıvıl cıvıl bir eğitim yuvasına dönüştürdü.

24.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:26Çiçeği burnunda öğretmenler köy okulunu cıvıl cıvıl yaptı
'un ilçesine bağlı Merdiven köyündeki okulda görev yapan ve mesleğe ilk adımı burada atan çiçeği burnundaki genç öğretmenler, okulu cıvıl cıvıl bir eğitim yuvasına dönüştürdü.
Öğrencilerin ara tatilde olmasını fırsat bilerek, okulu baştan aşağı yeniden boyayan öğretmenler, Atatürk'ün silüeti ile Türk bayraklı motiflerle duvarlı süsleyip, okulun her yerini temizleyerek yeni döneme hazırladı.
Okulun yanındaki taşlık ve eğimli alanı iş makineleriyle düzelttiren öğretmenler, öğrencilerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesini sağlamak için ara tatilden bir süre önce burada saha yaptı.
Sosyal bilimler öğretmeni Mustafa Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el birliği ile öğrencilere renkli bir eğitim yuvası oluşturduklarını aktardı.
Kendisi gibi öğretmenlik mesleğine gönül veren arkadaşlarıyla aynı köyde görev yapmanın gururunu yaşadığını belirten Atalay, "Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok köy okulunda bizler gibi özveriyle öğrenciler için çabalayan öğretmenler var. Bizler onlar gibi öğrencilerimizin eğitim hayatına katkı sunmak istiyoruz. Okulumuz yeni döneme rengarenk girecek" dedi.
"Bizler onların hem anne hem babası gibiyiz"
Matematik öğretmeni Neslihan Arslan ise okulda görevli 10 öğretmen arkadaşıyla yaptıkları boya badana ve temizlik işlerinin kendilerini yormadığını söyledi.
Köy okulunda görev yapmanın zor olduğunu fakat çocuklar için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:
"Öğretmenlik mesleği sadece derslerle sınırlı ve 'derse girdik işimiz bitti' diyeceğimiz bir branş veya meslek değildir. Okul öğrencilerin ikinci ailesidir. Bizler onların hem anne hem babası gibiyiz. Tek amacımız, okulu onlara sevdirmek, onları mutlu etmek. Onlara güzel bir ortam hazırlamak için burada okulu yeniden boyuyoruz. Bulunduğumuz ortamı güzelleştirmek için çalışıyoruz. Umarım tatil bitince onlar da yenilenmiş okullarının bu güzel haliyle mutlu olurlar."
"Öğrencileri için tepeyi yıktırıp saha yaptı"
Okulun beden eğitimi öğretmeni Yasin Sepil de öğretmen arkadaşlarıyla okulu yeniden dizayn ettiklerini söyledi.
Çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Sepil, şunları kaydetti:
"Okulun yanındaki taşlık bir tepe vardı. Orayı futbol sahasına çevirdik. Köy çocuklarımızı, bir süre önce kamp için Erzurum'da bulunan bazı ünlü futbolcularla tanıştırıp, hayallerini gerçeğe dönüştürdük. Biz onların sadece hayallerine dokunmadık, okulu mutlu olabilecekleri sıcak bir yuva haline getirdik. Sportif müzikal ve sosyal alanda öğrencilerimizi geliştirmek, derslerinin yanı sıra donanımlı bireyler olmasını sağlamaya çalıştık. Cıvıl cıvıl renkli ve onlara daha cazip gelecek bir eğitim öğretim dönemi hazırlamaya çalıştık."

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Aşkale, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:08 Kocaeli'de öldürülen Necmeddin öğretmenin ailesi 24 Kasım'ı hüzünlü geçiriyor
14:06 Suriyeli yetimlere oyuncak sürprizi
14:06 Karapınar'da 8 metre derinliğinde obruk oluştu
14:06 24 Kasım Öğretmenler Günü
14:01 Vali Bilmez okey oynayıp vatandaşın taleplerini dinledi
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
13:05 Son Dakika: Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
12:46 Dipsiz Göl'ün kurutulmasının ardından definecilere karşı harekete geçildi: Artık ÇED raporu istenecek
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
24.11.2019 14:08:57