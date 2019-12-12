Çiçeğin Kenti'nde süs bitkileri sektörünün geleceği konuşuldu

Çiçeğin Kenti'nde üretimin artması ve sektörün büyümesi amacıyla üniversite, kamu kurumları, kooperatifler, üreticiler ve Belediye tüm gücüyle çalışıyor. Bu amaçla Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Bayındır İlçesi Süs Bitkileri Üretim Potansiyeli ve Geleceği" adlı panel Bayındır Meslek Yüksekokulu konferans salonunda yapıldı. Panele Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Bayındır İlçe Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bayındır İlçe Müdürü Yusuf Özmanav, Belediye Meclis Üyesi İsmail Ekerol, STK ve kamu kurum temsilcileri, akademisyenler, üreticiler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in, moderatörlüğünü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof.Dr. M.Ercan Özzambak'ın yaptığı panelin konuşmacıları ise Bayındır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Peynirci, ÇİÇEKBİR Üreticiler Birliği'nden Olcay Oral ve Ege Fide A.Ş.'den Pınar Fidan ile Yasin İpek idi.

Sektörün durumu ve sorunların konuşulduğu panelin açılış konuşmasında Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen sözlerine "çiçeğin bir üretim sektörü olarak geçim kaynağına dönüşmesinde büyük katkıları olan, çiçeklerimizin annesi Zeynep Çakır teyzemizi rahmetle anıyorum. Ayrıca çiçekçiliğin ilçemizde bugünlere gelmesinde emekleri olan tüm büyüklerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Onların ektiği tohumlar, diktiği fidanlar 2020 yılında 23.sünü düzenleyeceğimiz Uluslararası bir festivale dönüşmüş durumda" diyerek başladı ve ardından şöyle devam etti: "Görüyoruz ki, özellikle son 20 yıla bakıldığında bu alanda epey yol kat etmişiz. Ama daha gidecek çok yolumuz var. Bugün çiçek deyince akla gelen Hollanda 40 yıl önce bizden farklı değildi. Fakat bizim Hollanda gibi olmamız için 40 yıla ihtiyacımız yok. İstikrarlı çalışarak 5-10 yılda Hollanda ile rekabet edebilecek seviyeye gelebiliriz. İlçemizde kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi de büyük bir eksikliği giderecek.Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız ilçemizi ziyaretinde bunun müjdesini verdi ve Tarım Bakanımıza gerekli talimatları iletti. Üreticilerimiz hem tarıma dayalı organize bölgesinin avantajlarından yararlanacak hem de kurulacak süs bitkileri araştırma merkezi sayesinde bilgi eksikliğimiz giderilecek

Bayındır bugün çiçeğin kenti olarak biliniyor, yarın neden çiçeğin başkenti olmasın. Neden Bayındır Keukenhof Bahçeleri gibi, Dubai Miracle Garden gibi dünyanın her yerinden insanların ziyaret ettiği bir merkeze dönüşmesin.