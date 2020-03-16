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Çiçek açan ağaçlara kar yağdı

Tokat'ta geçtiğimiz haftalarda havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle çiçek açan meyve ağaçlarına kar yağdı.

16.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:24
Çiçek açan ağaçlara kar yağdı
Tokat 'ta geçtiğimiz haftalarda havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle çiçek açan meyve ağaçlarına kar yağdı.

Tokat'ta akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini soğuk ve kar yağışlı havaya bıraktı. Yüksek kesimlerde hava sıcaklıkları eksi 2 dereceye kadar düşerken, kar yağışı ile birlikte sürgün etkili oldu. Şehir merkezinde ise kar yağışı aralıklarla hafif şekilde devam ederken, çiftçileri endişelendirdi. Mart ayında çiçek açan erik, kiraz ve badem ağaçlarının üzerine kar yağdı. Uğrak köyünden Cafer Kesme, Mart ayında havaların sıcak gitmesi nedeniyle çiçek açtığını ifade ederek, "Çiçek açan meyve ağaçlarının üzerine kar yağıyor, inşallah yanmaz. Yoksa çiftçinin hali perişan olur" diye konuştu. Erik ağaçlarının çiçeklerinin yanmasından endişe duyduğunu ifade eden Levent İçmez ise, "Birkaç haftadır havalar güzel olduğu için uyanarak çiçek açtı. Şimdi de kış başladı, inşallah yanmadan kurtarırız. Üzerinde kar kalır da donarsa yanabilir. Gece ateş yakarak zirai donun etkisini azaltmaya çalışacağız. Onun dışında yapabileceğimiz bir şey yok" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler : Sabah, Tokat, Güncel

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