Çiçek açan ağaçlara kar yağdı
Çiçek açan ağaçlara kar yağdı Tokat'ta geçtiğimiz haftalarda havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle nedeniyle çiçek açan meyve ağaçlarına kar yağdı.
16.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:14
Çiçek açan ağaçlara kar yağdı
TOKAT - Tokat 'ta geçtiğimiz haftalarda havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle nedeniyle çiçek açan meyve ağaçlarına kar yağdı. Tokat'ta akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı sabah saatlerinde yerini soğuk ve kar yağışı havaya bıraktı. Yüksek kesimlerde hava sıcaklıkları eksi 2 dereceye kadar düşerken, kar yağışı ile birlikte sürgün etkili oldu. Şehir merkezinde ise kar yağışı aralıklarla hafif şekilde devam ederken, çiftçileri endişelendirdi. Mart ayında çiçek açan erik, kiraz ve badem ağaçlarının üzerine kar yağdı. Uğrak Köyünden Cafer Kesme, Mart ayında havaların sıcak gitmesi nedeniyle çiçek açtığını ifade ederek, "Çiçek açan meyve ağaçlarının üzerine kar yağıyor, inşallah yanmaz. Yoksa çiftçinin hali perişan olur" diye konuştu. Erik ağaçlarının çiçeklerinin yanmasından endişe duyduğunu ifade eden Levent İçmez ise "Birkaç haftadır havalar güzel olduğu için uyanarak çiçek açtı. Şimdi de kış başladı, inşallah yanmadan kurtarırız. Üzerinde kar kalır da donarsa yanabilir. Gece ateş yakarak zirai donun etkisini azaltmaya çalışacağız. Onun dışında yapabileceğimiz bir şey yok" diye konuştu.
TOKAT - Tokat 'ta geçtiğimiz haftalarda havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle nedeniyle çiçek açan meyve ağaçlarına kar yağdı. Tokat'ta akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı sabah saatlerinde yerini soğuk ve kar yağışı havaya bıraktı. Yüksek kesimlerde hava sıcaklıkları eksi 2 dereceye kadar düşerken, kar yağışı ile birlikte sürgün etkili oldu. Şehir merkezinde ise kar yağışı aralıklarla hafif şekilde devam ederken, çiftçileri endişelendirdi. Mart ayında çiçek açan erik, kiraz ve badem ağaçlarının üzerine kar yağdı. Uğrak Köyünden Cafer Kesme, Mart ayında havaların sıcak gitmesi nedeniyle çiçek açtığını ifade ederek, "Çiçek açan meyve ağaçlarının üzerine kar yağıyor, inşallah yanmaz. Yoksa çiftçinin hali perişan olur" diye konuştu. Erik ağaçlarının çiçeklerinin yanmasından endişe duyduğunu ifade eden Levent İçmez ise "Birkaç haftadır havalar güzel olduğu için uyanarak çiçek açtı. Şimdi de kış başladı, inşallah yanmadan kurtarırız. Üzerinde kar kalır da donarsa yanabilir. Gece ateş yakarak zirai donun etkisini azaltmaya çalışacağız. Onun dışında yapabileceğimiz bir şey yok" diye konuştu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Çiçek açan ağaçlara kar yağdı
Manşet
Haberler
Haberler
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi
Haberler
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Haberler
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Haberler
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
Haberler
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı