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Çiçek açan erik ağaçları meyve tutmaya başladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile çiçek açan erik ağaçları meyve tutmaya başladı.

14.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:04
'nın ilçesinde, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile çiçek açan erik ağaçları meyve tutmaya başladı.
Kış mevsimini güneşli ve ılık geçiren Bölgesi'nde erik üretiminin önde gelen merkezlerinden Turgutlu'da ağaçlar beyaza bürünmeye başladı.
Normal şartlarda mart ayının ikinci haftasından sonra çiçek açmaya başlaması beklenen ağaçların çiçek açarak meyve oluşumuna başlaması üreticiyi tedirgin etti.
Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erkenci baharın ağaçları şaşırttığını, çok sayıda ağaçta çiçeklenme ve meyve oluşumunun başladığını bildirdi.
Durumu şaşkınlıkla karşıladıklarını dile getiren Şenol, "Bundan sonra soğuk ve don olmazsa erken çiçek açan meyve ağaçlarının hasadı da erken olur. Ama soğuk olursa meyveler zarar görür." diye konuştu.
Çiçek açan erik ağaçları meyve tutmaya başladı

Turgutlu, Manisa, Ege, Güncel

Kaynak: AA


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