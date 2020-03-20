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Çiçek açan meyve ağaçlarında kar güzelliği

AFYONKARAHİSAR'da, geçen hafta sıcak havanın etkisiyle çiçek açan ağaçlar, bu hafta kar yağışı ile beyaza büründü.

20.03.2020 08:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:26
Çiçek açan meyve ağaçlarında kar güzelliği
AFYONKARAHİSAR'da, geçen hafta sıcak havanın etkisiyle çiçek açan ağaçlar, bu hafta kar yağışı ile beyaza büründü. Meyve ağaçlarının açan çiçeklerinin üzerini kaplayan kar, görsel şölen oluşturdu.

Sandıklı 'da, geçen hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla bazı ağaçlar çiçek açtı. Bu hafta başı itibarıyla ilçede soğuk hava etkili olmaya başladı. Sıcaklığın eksi 3 dereceye kadar düştüğü ilçede kar yağışı görüldü. Karın yağmasıyla birlikte ilçede kiraz ve erik gibi meyve ağaçlarının açan çiçeklerinin üzeri karla kaplandı. Kar birikintilerinin toplandığı çiçekler, güzel manzaralar oluşturdu. Üreticiler ise yağan karın meyve ağaçlarına zarar vereceği endişesi taşıdıklarını ifade etti.


- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA

Etiketler : Sandıklı, Afyon, Güncel

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