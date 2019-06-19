Çiçek Adası'nın satışına aileler karar verecek

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ne bağlı Çiçek Adası'nın, hissedar üç ailenin üyeleri tarafından satışa çıkarıldığı öne sürüldü. Hissedarlardan Şerif Ali Hatırlı, "Bu ada mübadele zamanında Selanik'teki mallarımız karşılığında bizlere verilmiş. Şu an 18 hissedarı var. Henüz satış konusunda tam bir karar verilmedi" dedi.

Mübadele zamanında Katrinli, Katerin ve Hatırlı ailelerine verilen Ayvalık'ın 24 Adası'ndan biri olan Çiçek Adası, 10 yıldan bu yana satışıyla zaman zaman gündeme geliyor. Hissedarlar arasında adanın satılmasını isteyenler olduğu gibi, ailede kalmasını arzu edenler de var. Üzerinde 2 bin ağaç zeytin, 3 bin adet çam ve muhtelif meyve ağacı bulunan Çiçek Adası'nda, su kaynağı, iskele ve eski yapı yer alıyor. Elektrik sistemi de olan adanın en yüksek noktası 22 metre. 1'inci derece doğal sit alanı olan Çiçek Adası, tapuda kalanı 268 bin metrekare olarak kayıtlarda yer alırken, kullanım alanı ise 300 bin metrekarenin üzerinde. Ayvalık'a 8 kilometre, Keremköy'e ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta olan Çiçek Adası'nın hissedarlarından Şerif Ali Hatırlı, Ayvalık'ın doğasını ve doğal güzelliklerinin en iyi şekilde korunması bilinciyle, mübadele döneminde kendilerine verilen Çiçek Adası'na sahip çıktıklarını söyledi.

Ayvalık'ta şahsa ait tek adanın Çiçek Adası olduğunu söyleyen Şerif Ali Hatırlı, "Bu ada mübadele zamanında Selanik'teki mallarımız karşılığında bizlere verilmiş. Şu an 18 hissedarı var. Hissedarlar arasında 'satılsın' diyen de 'dursun' diyen de var. Ailelerimiz tam bir karar vermedi. Ama ortak olan tek karar Ayvalık'ın doğal güzelliklerinin korunması. Çiçek Ada'sının da bu yönde değerlendirilmesi istiyoruz. Hafta sonu aileler buluşup, bir karara varacak. Burada ya kendimiz bir şeyler yapacağız ya da yap-işlet-devret şeklinde değerlendirilebilir. Önemli olan adanın ve kentimizin dokusunun bozulmaması" dedi.

Öte yandan Çiçek Adası'nın taliplileri arasında Çin ve Katarlıların isimleri geçerken, Almanların bir rehabilitasyon merkezi yapma talebiyle adayı almak istediği de ileri sürülüyor.

- Balıkesir

Kaynak: DHA