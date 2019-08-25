Haberler» Güncel» Haber

Çiçek ailesinin acı günü

Oltu'nun tanınmış ailelerinden Çiçek ailesinin Güller annesi yaşama gözlerini yumdu.

25.08.2019 15:03 Çiçek ailesinin acı günü
Oltu'nun tanınmış ailelerinden Çiçek ailesinin Güller annesi yaşama gözlerini yumdu. 73 yaşındaki Güller Çiçek bu sabah Oltu'daki evinde sabah namazında yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşan Güller Çiçek, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yakın korumalığını yapan emekli polis memuru Erkan Çiçek'in de annesiydi.

4 çocuk annesi Güller Çiçek, çevresinde sevilen ve hatırı sayılır birisi olarak biliniyordu. Güller Çiçek'in cenazesi, Oltu Aslanpaşa camisinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi. - ERZURUM

Sabah, Oltu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:41   (görüntülü) cumhurbaşkanı erdoğan otel açılışında konuştu -1
16:41   (görüntülü) uçurumdan yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı
16:40   Bakan koca ve binali yıldırım, şehir hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu
16:40   Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım
16:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Malazgirt Zaferi mesajı"
16:40   Antalya'da silahlı kavga: 3 yaralı
16:40   Mersin'de "Çamlıyayla 5. İğne Oyası Festivali"