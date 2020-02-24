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Çiçek alan kadının telefonunu çalan zanlılar tutuklandı

Adana'da Sevgililer Günü'nde çiçek alan bir kadının cebindeki cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalıp kayıplara karıştıktan sonra yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

24.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:47Çiçek alan kadının telefonunu çalan zanlılar tutuklandı
'da Sevgililer Günü'nde çiçek alan bir kadının cebindeki cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalıp kayıplara karıştıktan sonra yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçesinde meydana gelen olayda, Ümmü Gülsüm Y. (19) Sevgililer Günü'nde alışverişe çıktı. Ümmü Gülsüm Y. bir çiçekçiden çiçek almak isterken yanından geçen iki şahıstan biri, genç kadının cebindeki cep telefonunu alıp uzaklaştı.

Genç kadın bir süre sonra cep telefonunun olmadığını fark edince polise verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Polis çevredeki güvenlik kameralarına inceleyerek zanlıların Zeki A. (20) ve Murat S.(21) olduğunu belirledi. Bu tespitin ardından zanlıların yakalanması için çalışma başlatan polis, şüphelileri evlerine yaptıkları baskında gözaltına aldı.

Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Sevgililer Günü, Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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