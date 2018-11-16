Çiçek Ekmek İçin En Doğru Zaman Hangisidir?

Mükemmel görünümlü ve rengarenk çiçeklerin olduğu bir bahçeye sahip olmak doğru yöntemleri bildikten sonra aslında epeyce kolaydır. Çiçek ekmek için öncelikle onları tanımanız, ne istediklerini bilmeniz ve içinde bulunduğunuz mevsime hangilerinin ayak uydurabildiğini keşfetmeniz gerekir. İşte mevsimine göre bahçenizi renklendirecek çiçekler ve mevsimleri…Kış mevsiminin soğukluğunu unutturacak çiçeklerBirçoğumuz için çiçekler yaz ve baharı anımsatsa da aslında kış mevsiminde de evinize ya da bahçenize renk katacak birçok çiçek çeşidi bulunuyor. Bunlardan en bilineni ve en çok tercih edileni ise kuşkusuz karanfil. Kış mevsimine uygun bir tür olması sebebiyle çok fazla suya ihtiyaç duymayan karanfil, bakımı en kolay çiçekler arasında yer alır. Bununla birlikte, kış soğuklarının fazla hissedilmediği ılıman bölgelerde düzenli olarak bir miktar sulamaya ihtiyaç duyar.Şubat aylarında çiçek açmaya başlayan evlerin vazgeçilmezi menekşeler ise bakım kolaylığı açısından karanfil ile benzer nitelikler taşır. Yine kış aylarında çiçek ekmek istiyor ve tercihinizi menekşeden yana kullanıyorsanız, güzelliğinden mahrum kalmamanız için rutin bakımlarını ihmal etmemeniz gerekir.Baharın gelişini renkleriyle müjdeleyen çiçeklerTaze çiçeklerin kendini göstermeye başladığı bahar aylarında ekilecek en ideal çiçeklerden biri olan fulya çiçeği, bahar çiçeği olsa da soğuk havalarda da kendini korumayı başarır. Bununla birlikte yaz mevsimi yaklaştıkça bu türle daha çok ilgilenmek ve rutin bakımlarını kaçırmamak gerekir.Nergis çiçeği; sarı ve beyaz renkleriyle, taç yapraklarıyla ve zarafetiyle baharın büyüsünü taşıyan çiçekler arasında yer alır. Bunun dışında balkonda yetişmeye daha elverişli olan saf sevginin temsilcisi papatyalar; mavi, mor ve kızıl renklerinde kendini gösteren ıtırşahi çiçeği, ilginç görünümlü incir çiçeği de bahar aylarının en güzel çiçekleri arasında bulunur.Yaz aylarını mis kokusuyla çevreleyen çiçeklerYaz aylarında çiçek ekmek istiyorsanız işe zarif ve göz alıcı rengiyle en sevilen çiçeklerden biri olan gül ile başlayabilirsiniz. Güçlü yapısıyla bilinen ve kokusuyla etrafa pozitif enerji yayan güllerin bakımı da oldukça kolaydır. Fakat çok soğuk ya da çok sıcak havaya maruz bırakılmamalıdır. Ayrıca ilgiyi çok sever ve onu bol bol sulamanız gerekebilir. Tropik çiçek türleri arasında yer alan peygamber çiçeği ise göz alıcı rengiyle tam bir yaz çiçeği olarak kendini gösterir. Güneşte kendini koruyan ve soğuğu sevmeyen bir tür olan peygamber çiçeği rutin bakımları ihmal edilmediğinde yıllarca evinizin bir köşesinde yerini alabilir.Sonbaharın hüznünü üzerinizden alacak çiçeklerRenkleri ve neşeli görünümleriyle yaza vedayı kolay hale getiren sonbahar çiçekleri arasında yer alan yıldızpatının bakımı oldukça kolaydır. Çoğunlukla bahçede yetiştirilmesi gereken bir çiçektir. Bunun dışında kasımpatı ve aynısafa da sonbaharda ekilebilecek çiçekler arasında yer alır.