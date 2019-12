Çiçek sektörü ihracatta rekor kırdı

Geçen yıl 77 ülkeye çiçek gönderen Türkiye , bu yıl 83 ülkeye 110 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi, sektörün gelecek yılki ihracat hedefi ise 125 milyon dolar olarak belirlendi.Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, bu yıl son baharda hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle ürünün erken geldiğini, özellikle yılbaşı için bekledikleri oranda sevkiyat gerçekleştiremediklerini söyledi.Bu yıl 83 ülkeye 110 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Yılmaz, gelecek yıl için ise 125 milyon dolarlık bir ihracat hedefi belirlediklerini bildirdi.Yılmaz, bunu yapabilecek güçte olduklarını vurgulayarak, sektörün her geçen gün ihracata yönelmeye başladığını, il il dolaşarak ihracat yapılmasını önerdiklerini ifade etti.Bu yıl çiçek gönderdikleri ülke sayısında da bir artış olduğuna, geçen yıl 77 ülkeye ihracat yaptıklarına değinen Yılmaz, bu yıl ise 83 ülkeye Türkiye'de yetişen çiçekleri gönderdiklerini dile getirdi.Yılmaz, büyük ülkelerin tamamına çiçek satıldığını, bundan dolayı da gurur duyduklarını belirtti.Sektörde iyi bir yıl geçirildiGeçen yıllara göre iyi bir yıl geçirdiklerine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:"Sektör, 2019 yılını rekor sayılabilecek bir ihracatla kapatıyor. Geçen yıla göre ihracatta yüzde 10'luk bir büyüme gerçekleştirdik. Sektörde en büyük pazar Hollanda. En fazla ihracatı Hollanda'ya gerçekleştiriyoruz. İkinci sırada ise bu yıl Özbekistan aldı. Özbekistan son yıllarda yapılaşma halinde. Burada Türk müteahhitler çok yoğun iş yapıyor. Onlar da dış mekanda peyzaj uygulamalarını Türkiye'den temin ettikleri için Özbekistan ihracat pazarımızda ikinci sırada yer aldı. Sırasıyla İngiltere, Almanya, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkeler de en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında bulunuyor."Bu yıl, Singapur, Litvanya, Belarus gibi ülkelere de çiçek göndermeye başladıklarını, her geçen gün sektörün büyüdüğünü, üreticilerin bilinçlendiğini anlatan Yılmaz, bu durumun ihracat rakamına da yansıdığını bildirdi.En fazla karanfil odaklı ihracatın söz konusu olduğuna değinen Yılmaz, "En büyük kalemimiz karanfil. Dünyada karanfilin dışında yüzlerce çeşit var ama maalesef hem iklim hem de sera şartları nedeniyle en çok karanfil yetiştirip, ihraç ediyoruz. Çeşitlendirme yönünde çalışmalarımız var, bunu başarabilirsek ihracat rakamını daha da yukarılara taşıyabiliriz." dedi.İthalat 3'te bir oranlarına gerilediYılmaz, çiçek sektöründe de ithalat yapıldığını ancak son iki yıldır bir azalma olduğuna değinerek, şöyle konuştu:"İki yıl önce ihracat ile ithalat aynı seviyedeyken, şu anda ithalat üçte bir oranına kadar düştü. Azalmasında belediyelerin yurt dışından alımlarını azaltmaları etkili oldu. Bizim her zaman belediyelerin ve kamunun ithalat yapmaması yönünde tavsiyelerimiz vardı, bunlar dikkate alındı. Örneğin millet bahçeleri yapılıyor, ilk yapılanlarda ithal ürünler kullanıldı, şimdi ise yerli ürünler daha fazla kullanılmaya başlandı." Yılbaşı için 7 milyon dolarlık çiçek satıldıYılbaşı sevkiyatlarının da bittiğini aktaran Yılmaz, bu dönemde 70 milyon dallık karanfil satışı gerçekleştirdiklerini, 7 milyon dolarlık bir ihracat yaptıklarını söyledi.Türkiye genelinde Bursa, Yalova, Sakarya, İzmir gibi illerde çiçek sektörünün faaliyet gösterdiğini ifade eden Yılmaz, en fazla kesme çiçeğin yapıldığı kentin ise Antalya olduğunu sözlerine ekledi.