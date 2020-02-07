ÇİÇEK TEZGAHLARINDA TÜRK- HOLLANDA GÜLÜ TARTIŞMASI

SEVGİLİLER Günü yaklaşırken çiçek tezgahları hareketlendi. Bu yıl 14 Şubat Cuma günü kutlanacak Sevgililer Günü'nün vazgeçilmezi güller ise çeşitlendi. Tezgahlarda 'Türk gülü' ve ' Hollanda gülü' ayrımı yapılmaya başladı. Kimi satıcılar uzun vazo ömrü nedeniyle Hollanda gülünü tercih ederken, kimi satıcılar uygun fiyatı nedeniyle Türk gülünü tercih ediyor.

Sevgililer gününün yaklaşmasıyla birlikte çiçek tezgahlarında hareketlilik başladı. Seyyar satıcısından, dükkan sahibine kadar pek çok satıcı Ayazağa'da bulunan çiçek mezatına geliyor. Sabahın ilk saatlerinde gelen satıcılar beğendikleri çiçekleri açık artırma usulü satın alarak tezgahlarda satışa sunuyor. Yerli çiçeklerin satıldığı mezatta pek çok çiçek çeşidi mevcut. Bunların içerisinde özel günlerin vazgeçilmezi güller de yer alıyor. Tezgahlarda 5 liradan 25 liraya kadar fiyat aralığı bulunan güller ise, Türk gülü ve Hollanda gülü olarak ayrılıyor. Kimi satıcılar uzun vazo ömrü ve daha çok açması sebebiyle Hollanda gülünü tercih ederken, kimi satıcılar da uygun fiyatı nedeniyle Türk gülünü tercih ediyor.

TERCİHLER BÜTÇEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Beşiktaş 'ta çiçek dükkanı sahibi Hülya Karaoğlu, Türk gülü ve Hollanda gülü arasında iki katı fiyat farkı olduğunu belirterek, "Bütçeye göre insanların tercihleri değişiyor. 'Gülse gül' diyen de var, 'daha iyisi olsun' diyen de var. Dayanıklıları çok farklı. Türk gülü iki gün duruyorsa Hollanda gülü bir hafta 10 gün duruyor. Türk gülünde iç içe 20 yaprak varsa Hollanda gülünde 50 yaprak vardır. Renk çeşidi alternatifi fazla. Türk gülleri 10-15 lira, ithal güller 20-25 lira arasında değişiyor" dedi.

"SATICI SİZİ ALMANIZI İSTEDİĞİ MALA YÖNLENDİRİR"

Sınırlı Sorumlu Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Satış Müdürü Süleyman Çiftçi ise, iki gül çeşidi arasında fark olmadığını, aksine Türk gülünün buradaki hava şartlarına uyum sağladığı için daha uzun süre dayandığını belirterek, şunları söyledi:

"Yerli üretimdeki gül yerli hava şartlarına alışık olduğu için daha uzun süre dayanır. Bizim mezatlarımızda satılan çiçekler de günlüktür. Dün kesilen ürün bugün satışa sunuluyor. Yurtdışından gelen gül euro bazında alındığı için fiyatı yüksek. Yurtdışından buraya gelirken yol ömrü var. Yani tam tersi yerli olan gül çok daha fazla dayanır. Vazo ömrü fazladır. Yerli gülü ithal gülün üçte bir fiyatına satıyoruz. İnsanlara çeşit sunup, bu 5, bu 10, bu 15 lira dediğiniz zaman marka merakı ila '15 lira olan daha iyidir' gibi anlaşılıyor ama kendi üreticimize, çalışanımıza destek olmak için Türk gülü tercih edilmeli. Satıcı sizi almanızı istediği mala yönlendirir. Biz kooperatif olarak her zaman 'yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı' diyoruz. Hiç endişeleri olmasın Türk gülü yabancı gülden çok daha fazla dayanacaktır."

"MÜŞTERİ YERLİ GÜLÜ TERCİH ETMİYOR"

Bir başka çiçek satıcısı Davut Dilce de yurtdışından gelen güllerde fiyat, boy ve renk standardının olduğunu ancak yerli güllerde bu standardın bulunmadığını söyledi. Dilce, "Yerli gül düzgün bir şekilde buket yapılmıyor. İthal güller satılırken hem kafa hem de boyu eşit olarak ölçülüyor ancak yerli gülde bu yok. Yerli gülün vazo ömrü son derece kısa. İki günde bile bozulan güller oluyor ancak ithal güller minimum 10-15 gün dayanıyor. Ancak bizim iç piyasamızda bilim diye bir şey yok. Tamamen atadan dededen kalma yöntemlerle devam ediliyor. Fiyat farkı kalitesinden dolayı. Yerli gül ve ithal gül alıp dükkana götürdüğüm zaman müşteri yerli gülü tercih etmiyor. Görüntüsü de bozuk. Bu mezattan 5 liraya gül alabilirsin ama dükkanımda 25 liraya da gül var. Fakat 5 liralık gülü bugün alırsınız akşam çöpe atarsınız. 25 liralık gülü doya doya 10-15 gün vazonuzda izleyebilirsiniz."

"FİYATLAR YARI YARIYA"

Hüsamettin Çetin de fiyat farkının kaliteden kaynaklandığını belirterek, "Kalite, renk, çeşitlilik fark ediyor. Fiyatlar ise yarı yarıya. Mezatta fiyatlar talebe göre değişir ancak ithal güllerde standart bir fiyat vardır. İthal güllerde her şey belirli bir standarttadır. Oradan gözü kapalı alır çıkarsın ama mezatta aynı boyda çıkmıyor. Satılırken bakıyorsun uzun görünüyor açtığın zaman içerisinden kısaların da çıktığı oluyor. Biz o standardı yakalayamadık daha" dedi.

Görüntü Dökümü:

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