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Çiçekçi dükkanını soyan şüpheli yakalandı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde çiçekçi dükkanından 18 bin lira değerindeki 7 canlı güvercin ile iş yerinin güvenlik kamerasını çalan şüpheli yakalandı.

10.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:09
Çiçekçi dükkanını soyan şüpheli yakalandı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde çiçekçi dükkanından 18 bin lira değerindeki 7 canlı güvercin ile iş yerinin güvenlik kamerasını çalan şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kargıpınarı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çeşmeli Mahallesi'nde çiçekçi dükkanında hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede bulunan güvenlik kamera görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti. Çiçekçi dükkanından çalınan 18 bin TL değerinde 7 canlı güvercin ve 1 adet güvenlik kamerası çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Çaldığın güvercinler ve güvenlik kamerası ise sahibine teslim edildi.Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Erdemli, Güncel
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