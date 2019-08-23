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Çiçekçide kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı.

23.08.2019 17:12 Çiçekçide kavgada 1 kişi silahla yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı.

Olay, Ağıllar yolu üzeride bulunan bir çiçekçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı çiçekçide çalışan Hami Ocak (57) ve Günay Albayrak arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzere Günay A. silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu Hami Ocak sol bileğine isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralı olay yerinde bulunan bir araçta Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Günay A.'yı yakalamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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