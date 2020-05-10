Haber, Son Dakika, Haberler

ÇİÇEKÇİLER ANNELER GÜNÜ İÇİN SOKAK SOKAK SATIŞ YAPIYOR

Bu yıl Anneler Günü koronavirüs nedeniyle evlerde kutlanıyor.

10.05.2020 09:58 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:00
Bu yıl Anneler Günü koronavirüs nedeniyle evlerde kutlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçilerin anneler günü mesaisi ise sürüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren çiçekçiler Üsküdar sokaklarını araçlarıyla dolaşarak, Cuma gününden bu yana verilen siparişleri adreslere teslim etmeye başladı.
YOĞUNLUK VAR BUGÜN
Yoğunluk yaşandığını ifade eden çiçekçi Fatih Demirtaş,Evet erken başladık. Yoğunluk var bugün. Zor günler yaşıyoruz biliyorsunuz. Bugünlerde annelerimizin yüzünü bir nebze de olsa güldürebilmek için sabahtan yollara çıktık. Adres adres dağıtıyoruz. Cuma gününden beri siparişler geliyor diye konuştu.
Çiçekçide çalışan Ahmet Kural ise Biz işimize bakıyoruz ve annelerimizi sevindiriyoruz. Aldığımız sipariş fazla. Hemen hemen gün boyunca dolaşacağız. Dün de saat 10'a kadar bir dağıtım yapıldı. Sabah 9 ve akşam saat 10 şeklinde konuştu.
Anneler Günü hediyeleri nelerdir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nedir?
Anneler günü mesajları! Anneler günü sözleri neler? En güzel anneler günü sözleri! Anneler günü ile ilgili en çok beğenilen mesajlar!
ÇİÇEKÇİLER ANNELER GÜNÜ İÇİN SOKAK SOKAK SATIŞ YAPIYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Anneler Günü, Üsküdar, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız Haber
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani’nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Fenomen Enise Sude, Can Yaman’ın mesajlarını ’Karantina çılgınlığı’ notuyla ifşa etti Haber
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor’un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı’ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı Haber
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
İBB, 11 Mayıs’tan itibaren ulaşımda sıkıntılar yaşanacağını belirterek vatandaşları madde madde uyardı Haber
İBB, 11 Mayıs'tan itibaren ulaşımda sıkıntılar yaşanacağını belirterek vatandaşları madde madde uyardı
Haberler››Güncel››ÇİÇEKÇİLER ANNELER GÜNÜ İÇİN SOKAK SOKAK SATIŞ YAPIYOR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:47: Günler sonra çıktıkları boş sokaklarda güneşin keyfini çıkardılar - Haber 12:47: 65 yaş üstü vatandaşlar şehitliklere koştu - Haber 12:46: Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım - Haber 12:46: Trabzon ve Ordu'da kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklarda sezsizlik hakim - Haber 12:45: Karantinada Anneler Günü - Haber 11:50: Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız - Haber 11:49: 65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı - Haber 10:28: Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti - Magazin 09:51: Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı - Spor