ÇİÇEKÇİLER ANNELER GÜNÜ İÇİN SOKAK SOKAK SATIŞ YAPIYOR
Bu yıl Anneler Günü koronavirüs nedeniyle evlerde kutlanıyor.
10.05.2020 09:58 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:00
YOĞUNLUK VAR BUGÜN
Yoğunluk yaşandığını ifade eden çiçekçi Fatih Demirtaş,Evet erken başladık. Yoğunluk var bugün. Zor günler yaşıyoruz biliyorsunuz. Bugünlerde annelerimizin yüzünü bir nebze de olsa güldürebilmek için sabahtan yollara çıktık. Adres adres dağıtıyoruz. Cuma gününden beri siparişler geliyor diye konuştu.
Çiçekçide çalışan Ahmet Kural ise Biz işimize bakıyoruz ve annelerimizi sevindiriyoruz. Aldığımız sipariş fazla. Hemen hemen gün boyunca dolaşacağız. Dün de saat 10'a kadar bir dağıtım yapıldı. Sabah 9 ve akşam saat 10 şeklinde konuştu.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Anneler Günü, Üsküdar, Güncel, Haber