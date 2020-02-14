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Çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu yaşandı

Zonguldak'ta 14 Şubat Sevgililer günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.

14.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:21Çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu yaşandı
'ta 14 Şubat Sevgililer günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.

Sevgililer günü dolayısıyla Zonguldak'taki çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Satışlarının 14 Şubat dolayısıyla arttığını belirten çiçekçiler, sevgililer gününde en çok kırmızı gülün tercih edildiğini belirttiler.

Zonguldak'ta çiçekçilik yapan Mehmet Şık, yaptığı açıklamada "14 Şubat dolayısıyla çiçek satışlarımız diğer günlere göre büyük oranda arttı. Sevgililer günü dolayısıyla seracılara yoğun bir çiçek talebi olduğu için fiyatlarda da artma oldu. Buna rağmen gösterilen ilgi son derece güzeldi. Sevgililer gününde en çok kırmızı gül ve orkide satışımız oldu" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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