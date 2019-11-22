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Çiçekçilerde 24 Kasım Öğretmenler Günü yoğunluğu

Bilecik'te bir çiçekçinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel hazırladığı özel temalı teraryumlar ve orkideler büyük ilgi gördü.

22.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:34Çiçekçilerde 24 Kasım Öğretmenler Günü yoğunluğu
'te bir çiçekçinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel hazırladığı özel temalı teraryumlar ve orkideler büyük ilgi gördü.

Çiçekçi Sertaç Sezer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırladığı teraryumların geçen sene olduğu gibi bu sene de ilgi gördüğünü fakat orkidelerde de yoğunluk yaşandığını anlattı. Sezer, "Bu sene Öğretmenler Gününe özel genelde teraryum çeşitlerimiz, orkide çeşitlerimiz, tek tek karanfil, menekşe Çiçek çeşitlerimiz gitmektedir. Ama genelde ilk tercih olarak tercih edilen çiçeğimiz teraryumdur, daha sonra bunu ardından menekşe sepeti, orkide gelmektedir. Daha sonra öğrencilerimiz tek tek öğretmenlerine vermek üzere karanfil almaktadırlar. Şuan satışlarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Öncelikle bize bu ilgiyi gösteren müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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