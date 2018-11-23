Çiçekçilerde "Öğretmenler Günü" Yoğunluğu

Tekirdağ
'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçekçi dükkanlarında yoğunluk yaşanıyor.
Çiçekçi Taner Kurtaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Öğretmenler Günü dolayısıyla dünden beri yoğunluk yaşamaya başlatıklarını söyledi.
Öğrencilerin ve öğretmen yakınlarının, iş yerine gelerek beğendikleri çiçekleri güzel notlarla süsleyip aldıklarını anlatan Kurtaran, şöyle konuştu:
"Eskiden herkes gelir çiçeğini kendisi alırdı. Şimdi telefonla sipariş veriyorlar ve biz götürüyoruz. Öğrenciler, genelde birer gül alıp öğretmenlerimize götürüyor. Bunun dışında diğer müşterilerimizin çoğu ya telefonla ya da buraya gelip, sipariş verip çıkıyor. Bu durum, yoğunluğumuzu biraz daha artırıyor ama biz bundan oldukça memnunuz."
Tekirdağ'da ikamet eden Neriman Gönül ise, kızının öğretmenlerine çiçek almak için dükkana geldiğini belirtti.
Gönül, kendisinin ve çocuklarının yetişmesinde eğitim hayatı boyunca öğretmenlerin büyük emeği olduğunu aktararak, "Öğretmenlerimiz her zaman değerlidir bizim için. Onların kıymetini her zaman biliyoruz. Böyle özel günde onları unutmayarak onlara değerli olduklarını hissettirmek için küçük de olsa çiçek hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Tekirdağ