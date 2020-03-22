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Çiçekçilerden sağlık çalışanlarına destek

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası üyeleri, 'korona virüs' (Kovid-19) nedeniyle fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek için çiçek dağıttı.

22.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:51
Çiçekçilerden sağlık çalışanlarına destek
Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası üyeleri, 'korona virüs' (Kovid-19) nedeniyle fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek için çiçek dağıttı.

Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen ve beraberindeki heyet, Sağlık Bakanlığındaki çalışanlara ve Ankara Şehir Hastanesinde görevli sağlık personeline çiçek dağıttı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Emin Çimen, 'korona virüs' salgını sebebiyle gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına moral olması için böyle bir organizasyon yaptıklarını belitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bu dönemde gösterdikleri gayret ve çalışmaları için teşekkürler eden Çimen, "Millet olarak daha önce başka zorlu süreçlerden nasıl çıktıysak, bu süreci de atlatacağımıza inanıyorum. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Çimen ve beraberindekiler, Sağlık Bakanı Koca'ya iletilmesi için de üzerinde, "Sayın Bakanım, ülkemizdeki bu kriz sürecinde göstermiş olduğunuz takdire şayan özverili ve fedakar çalışmalarınızı kutlarız" yazılı not bulunan çiçeği bakanlık personeline teslim etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : fahrettin koca, Ankara, Güncel

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