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Çiçekçilerden sağlık çalışanlarına destek

Çiçekçilerden sağlık çalışanlarına destek Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası üyeleri, 'Korona virüs' (Kovid-19) nedeniyle fedakarca görev yapan Sağlık Bakanlığı çalışanları ve Ankara Şehir Hastanesinde görevli personele moral vermek için çiçek dağıttı.

22.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:35
Çiçekçilerden sağlık çalışanlarına destek
ANKARA - Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası üyeleri, 'Korona virüs' (Kovid-19) nedeniyle fedakarca görev yapan Sağlık Bakanlığı çalışanları ve Ankara Şehir Hastanesinde görevli personele moral vermek için çiçek dağıttı.
Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen ve beraberindeki heyet, Sağlık Bakanlığı önüne gelerek, bakanlık çalışanlarına daha sonra da Ankara Şehir Hastanesinde görevli sağlık personeline çiçek dağıttı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Emin Çimen, 'Korona virüs' salgını sebebiyle gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına moral olması için böyle bir organizasyon yaptıklarını belitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bu dönemde gösterdikleri gayret ve çalışmaları için teşekkürler eden Çimen, "Millet olarak daha önce başka zorlu süreçlerden nasıl çıktıysak, bu süreci de atlatacağımıza inanıyorum. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.
Konuşma sonrasında Çimen ve beraberindeki heyet, Sağlık Bakan'ı Koca'ya iletilmesi için, üzerinde, "Sayın Bakanım, ülkemizdeki bu kriz sürecinde göstermiş olduğunuz takdire şayan, özverili ve fedakar çalışmalarınızı kutlarız" yazılı not bulunan çiçeği bakanlık personeline teslim etti. Çiçekçilerden sağlık çalışanlarına destek

Kaynak: İHA

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Çiçekçilerden sağlık çalışanlarına destek
Etiketler : Ankara, Genel

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