Çiçekdağı Belediyesi 'kaldırım ve yürüyüş yolu' için 1. Etap ihale sürecini başlattı
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde belediye, 'Çiçekdağı-Yerköy' arası yürüyüş yolu, bisiklet yolu, ağaçlandırma ve aydınlatma projesi için 1. etap ihale sürecinin başladığını duyurdu.
16.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:05
Kırşehir 'in Çiçekdağı ilçesinde belediye, 'Çiçekdağı- Yerköy ' arası yürüyüş yolu, bisiklet yolu, ağaçlandırma ve aydınlatma projesi için 1. etap ihale sürecinin başladığını duyurdu.
1. Etap istinat duvarları ve tretuar yapım işi 4 milyonluk bütçe ile ihaleye çıkıldı. İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, "Çiçekdağı ve Yerköy yolu üzerine yapılacak olan 5 kilometre mesafedeki yürüyüş yolu, bisiklet yolu, ağaçlandırma ve aydınlatma projemizle birlikte vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesinin önünü açıyoruz. İnşa edeceğimiz yürüyüş ve bisiklet yolu ile vatandaşlarımızın özellikle yaz dönemlerinde aileleriyle birlikte yürüyüş ve spor yapmalarının yanında görünümüyle de çevremize renk katacak" dedi. - KIRŞEHİR
1. Etap istinat duvarları ve tretuar yapım işi 4 milyonluk bütçe ile ihaleye çıkıldı. İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, "Çiçekdağı ve Yerköy yolu üzerine yapılacak olan 5 kilometre mesafedeki yürüyüş yolu, bisiklet yolu, ağaçlandırma ve aydınlatma projemizle birlikte vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesinin önünü açıyoruz. İnşa edeceğimiz yürüyüş ve bisiklet yolu ile vatandaşlarımızın özellikle yaz dönemlerinde aileleriyle birlikte yürüyüş ve spor yapmalarının yanında görünümüyle de çevremize renk katacak" dedi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
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