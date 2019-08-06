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Çiçekdağı Belediyesi, öğrenciler için 160 kişilik yurt açıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Çiçekdağı Belediyesi, atıl durumda bekleyen pansiyon ve milli eğitim lojmanını restore ederek üniversite öğrencilerine yurda dönüştürüyor.

06.08.2019 17:12 Çiçekdağı Belediyesi, öğrenciler için 160 kişilik yurt açıyor
KIRŞEHİR (İHA) – Çiçekdağı Belediyesi, atıl durumda bekleyen pansiyon ve milli eğitim lojmanını restore ederek üniversite öğrencilerine yurda dönüştürüyor.

Restore edilen alanlar ilçede eğitim - öğretim gören erkek üniversite öğrenci yurdu olarak hizmete sunacak.

Yurt binasında incelemelerde bulunan Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçede önemli eksiklik olan erkek öğrenci yurdu ihtiyacının restore edilen alanlar tamamlandıktan sonra hizmete gireceğini söyledi.

İlçe Belediye Başkanı Hakanoğlu, açıklamasında;

"Belediyemiz tarafından İlçemizin önemli bir eksiği olan erkek öğrenci yurdu için çalışmalar başlatıldı. Uzun süredir atıl durumda bulunan pansiyon ve milli eğitim lojmanı binaları belediyemiz tarafından restore edilerek 160 öğrencimizin eğitim – öğretim görebilmesi için bu yıldan itibaren hizmet vermeye başlayacaktır." dedi. - KIRŞEHİR

Çiçekdağı, Güncel

Kaynak: İHA

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