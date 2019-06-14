14.06.2019 13:31
Haberler»Güncel » Haber

Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hakanoğlu, öğrencilere YKS öncesi moral kahvaltısı

Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hakanoğlu, öğrencilere YKS öncesi moral kahvaltısı

Kırşehir'in Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, YKS öncesinde ilçede öğrenci buluşması yaptı.

Kırşehir'in Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, YKS öncesinde ilçede öğrenci buluşması yaptı.

Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, YKS öncesinde bir araya geldiği öğrencilerle kahvaltı yapıp gelecek beklentileri üzerine sohbet etti.

YKS, öncesi Çiçekdağı ilçesi Zahidem Parkında düzenlen programa; Belediye Başkanı Hakanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Buğra Karaca, öğretmenler ve sınava girecek öğrenciler katıldı.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, programda yaptığı konuşmasında; "Öğrencilerimizin motivasyonunu biraz daha olsun artırabilmek için kahvaltı programı düzenledik. İnşallah hedefledikleri başarının daha da fazlasına ulaşırlar. Cumartesi ve Pazar günü sınava gidecek öğrencilerimiz için ücretsiz servis aracımız bulunacaktır" dedi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Kırşehir, Hasan Hakanoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Çiçekdağı, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:33 1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu - İSTANBUL
14:32 Büyükşehir Belediyespor'un Flaması Medetsiz'in Zirvesinde
14:32 İyilik yaparım derken kötülük yapmayın
14:32 Careem'de Turkuaz taksi dönemi başladı
14:32 Polis ve Zabıta ekipleri dilencilere geçit vermeyecek
14:32 Pazaryeri ilçesinde karne coşkusu
14:32 Efsane dizi Kanıt'ın yönetmeni ve senaristinden yepyeni bir polisiye macera
14:32 İzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttı
14:32 DHA YURT BÜLTENİ - 13
14:32 Otomobil ve motosiklet gasbetti, polise 'Size gelecek mermilere siper olayım' dedi
14:32 Tire'de karne heyecanı
14:31 Rusya'da hayvan barınağında yangın çıktı
14:31 Alkistis Protopsalti'den muhteşem performans
14:31 Çubuk'ta karne heyecanı