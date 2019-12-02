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Çiçekdağı ilçesinde "Tübitak Bilim Fuarı" açıldı

Çiçekdağı ilçesi, Şehit Ahmet Taş Anadolu Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

02.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:13Çiçekdağı ilçesinde
ilçesi, Şehit Ahmet Taş Anadolu Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Bilim Fuarı açılışında konuşan ilçe Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, yapılan etkinliklerin hayal gücü ile yapıldığını ve öğrencilerin gelişimleri açısından da önemli olduğunu söyledi.

Karakaş, konuşmasında; "Gençlerinde hayal gücünün ortaya çıkmasında bu tür etkinlikler büyük rol oynuyor. Ortaya çıkan her projelerin öğrenmeye istekli merak eden araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin sunulduğu stantları gezen Kaymakam Karakaş, projeleri inceleyerek projede emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri çalışmaları için tebrik etti.

Fuar açılışına; Çiçekdağı Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Buğra Karaca, Okul Müdürleri, Veliler, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı. - KIRŞEHİR

Ahmet Taş, Çiçekdağı, Güncel

Kaynak: İHA

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