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Çiçekdağı'nda fidanlar toprakla buluştu

"Geleceğe nefes" kampanyası kapsamında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde fidan dikim programı düzenlendi.

11.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:56Çiçekdağı'nda fidanlar toprakla buluştu
"Geleceğe nefes" kampanyası kapsamında 'in ilçesinde fidan dikim programı düzenlendi.
Programa Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Buğra Karaca, daire amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Fidan dikimi programının ardından açıklama yapan Başkan Hakanoğlu, genelindeki fidan dikimi kampanyasına katkı sunmak için toplandıklarını söyledi.
Hakanoğlu, "11 Kasım saat 11.11'de Türkiye'de çapında 11 milyon fidan dikimi etkinliği yapıldı. Bu etkinliğin amacı, Türkiye'de gelecek nesillere çevre bilincinin geliştirilmesi ve yeşil bir Türkiye ortamı sağlanmasıdır. Sloganı da 'Bugün fidan, yarın nefes'tir. Bu kampanya inşallah başarılı olur. Gelecek nesillerimiz yeşil bir Türkiye ortamında yaşar. Bu amaç kapsamında bizler de ilçemizde bulunan çeşitli bölgelere 5 bin fidan dikmiş bulunmaktayız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Orhan Gazi, Çiçekdağı, Kırşehir, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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