Haberler » Güncel » Çiçekdağı'nda köy yollarındaki planlanan çalışmalar tamamlandı - Haber

Çiçekdağı'nda köy yollarındaki planlanan çalışmalar tamamlandı

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 2019 yılı yapım işlerinde köy yollarını hızla bitirerek, vatandaşların araç sürüş konforunu artırdıklarını bildirdi.

25.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:04Çiçekdağı'nda köy yollarındaki planlanan çalışmalar tamamlandı
AK Parti Milletvekili Mustafa , 2019 yılı yapım işlerinde köy yollarını hızla bitirerek, vatandaşların araç sürüş konforunu artırdıklarını bildirdi.
Kendirli, yazılı açıklamasında, köy yollarının yapım çalışmasının planlanan şekilde devam ettiğini, 'na bağlı Yeni Kızılcaali, Tepecik, Acıköy, Boğazevci köylerinin bağlantı yollarının tamamlandığını belirtti.
Kent genelinde köy yollarının asfaltlama ve eksikliklerinin giderilmesine devam edildiğini vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:
"2019 yılı asfalt ve yol yapım çalışmaları kapsamında Çiçekdağı-Yeni Kızılcaali-Tepecik köyleri arasındaki 5,2 kilometrelik sıcak asfalt, Yeni Kızılcaali-Acıköy-Boğazevci köyleri arasına ise 11 kilometrelik satıh kaplama asfalt yaparak, vatandaşımızın kullanımına sunduk. Kırşehir için planlanan ve yatırım programına alınan her türlü çalışmanın takipçisiyiz. Amacımız, 2019 yılı yapım işlerinde köy yollarını hızla bitirerek, vatandaşlarımızın araç sürüş konforunu artırmak. İrfan ve kültür beşiği Kırşehir'imizin her köşesine en iyi hizmeti götürmenin çabasıyla çalışmalarımız devam etmektedir."
Kendirli, yolların yapım çalışmasında kendilerine destek olan Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtulmuş Yılmaz ile köy muhtarlarına teşekkür etti.

Çiçekdağı, Kırşehir, Kendirli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:09 'Öğretmen Destek Noktaları' için şubatta pilot uygulama başlıyor
15:08 Evinde uyuşturucu çoğaltan şüpheli tutuklandı
15:04 Tokat'ta 808 öğrenciye kaban yardımı
15:03 Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş; "Kayseri Şeker zarar görürse Kayseri çiftçisi...
15:03 Van Kitap Fuarı kapılarını 3. kez açıyor
14:40 Kriptolu telefonları dinleme özelliği olan 4 cihaz kayıp
14:35 "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
14:14 İYİ Partili Ağıralioğlu: Erken seçim ve ittifak gündemimiz yok
14:08 Trafo arkasında taciz edilip öldürülen Rus kadın cinayetinde iddianame kabul edildi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:51 Marmaray kullananlara önemli uyarı! Ücret iadesi almayı unutmayın
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 15:10:09