Çiçekdağı'nda Öğrenciler Mavi Kapak Toplama Kampanyası Başlattı

20 Kasım 2018 Salı 14:08



20 Kasım 2018 Salı 14:08

Çiçekdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilçede mavi kapak kampanyası başlattı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Buğra Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin düzenlediği kampanyadan elde edilecek gelirle ihtiyaç sahibi engellilere yardım edileceğini söyledi.Öğrencilerin bu kampanya ile sosyal sorumluluk örneği sergilediklerini aktaran Karaca, şunları kaydetti:"Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz mavi kapak toplama kampanyası başlatmışlardır. Başlatmış oldukları bu proje ile mavi kapak toplayarak ilçemizde bulunan engelli vatandaşlarımızı desteklemeyi hedefliyoruz. Destek amaçlı proje kapsamında Çiçekdağı Kaymakamı Burak Akeller ve daire amirlerini ziyaret ettik. Örnek bir davranış sergileyen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."